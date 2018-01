SEKIRA 10-15 persen kehamilan berisiko keguguran. Data itu dirilis oleh March of Dimes, organisasi non provit yang berfokus pada kesehatan ibu dan bayi di Kanada. Wanita yang hamil di atas usia 35 tahun lebih besar risiko kegugurannya di banding yang berusia di bawah angka tersebut.

Gabrielle Union, aktris asal Amerika Serikat, belum lama ini menceritakan perjuang melahirkan bayinya bersama sang suami, Dwyane Wade.

"Saya mengalami delapan atau sembilan keguguran," tulis Gabrielle dalam kutipan eksklusif di buku barunya, We're Going To Need More Wine. "Selama tiga tahun saya berusaha supaya hamil, hingga saya pernah menjalani program bayi tabung.”

Sementara itu, Joshua Klein, MD, spesialis endokrinologi reproduksi dan kesuburan di Rumah Sakit Mount Sinai di New York City, menjelaskan bahwa tingkat risiko keguguran saat ini meningkat sekitar 25 atau 30 persen. Ya, keguguran memang bisa dialami siapa saja, termasuk kalangan selebriti. Seperti dilansir Huffpost, Jumat (19/1/2018) ini sederet nama selebriti yang pernah keguguran.

(Baca Juga: 5 Latihan Aneh untuk Asah Otak dan Tingkatkan Memori)

Beyonce

"Ada begitu banyak pasangan yang mengalami kejadian seperti itu (kehilangan bayi di kandungan) dan itu menjadi bagian yang menyedihkan dalam hidup saya. Itu adalah hal tersulit yang pernah saya alami. Oleh karena itu saya tidak berbagi cerita lagi ketika hamil untuk kedua kalinya, karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi."- OWN, 2013

Nicole Kidman

"Sejak Tom dan saya menikah, saya ingin memiliki bayi dan kami kehilangan bayi ketika awal masa kehamilan, jadi itu sangat traumatis." - Vanity Fair, 2007

Celine Dion

"Inilah hidup. Banyak orang mengalami ini. Kami (saya dan suami) mencoba empat kali untuk punya anak, dan kami masih mencoba hingga yang kelima. Hasilnya, lima adalah angka keberuntungan saya, usaha kelima ini harus jadi. "- Oprah, 2009

Barbara Walters

"Saya mengalami beberapa kali keguguran. Ketika saya mengalaminya, saya tidak pernah mau berbagi, tidak banyak orang yang tahu. Sebab setelah rehat dari keguguran saya kembali bekerja.” - NBC News, 2013

(Baca Juga: Nyaris Plontos, Begini Tampilan Perdana Pangeran William dengan Rambut Barunya)

Whitney Houston

"Itu sangat menyakitkan secara emosional dan fisik. Saya kembali ke hari berikutnya. Dan semuanya berakhir. Tapi saya memiliki Bobbi Kristina satu tahun kemudian, dan saya bersyukur."- pada Barbara Walters, 1993

Mariah Carey

"Sangat mengguncang perasaan kami berdua dan kejadian itu seolah membawa kami ke sebuah tempat yang gelap dan sulit. Ketika itu terjadi, saya bahkan tidak bisa berbicara dengan siapa pun. Itu tidak mudah.​​"- Access Hollywood, 2010

(tam)