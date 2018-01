CENAYANG! Mungkin sebagian dari Anda ada yang mengenal istilah ini? Ya, mereka yang memiliki kemampuan lebih dalam hal menbaca masa depan atau melihat masa lalu biasanya disebut dengan cenayang.

Sejak zaman dulu mereka ini sudah cukup eksis di lingkungan sosial. Percaya atau tidak, beberapa gambar jadul berikut ini sudah ada sejak zaman dulu dan gambar-gambar itu memprediksi teknologi apa saja yang bakal ada di tahun ini.

Sesuatu yang sulit dipercaya namun benar adanya. Dikutip dari Elite Readers, berikut 5 gambar yang mungkin Anda akan lihat bagaimana kalau memang teknologi itu benar-benar ada di zaman dulu.

BACA JUGA:

1. Virtual Reality

Gambar ini muncul dalam edisi Life Magazine pada tahun 1963. Ini menunjukkan penulis fiksi ilmiah Hugo Gernsback mengenakan aparatus yang dinamakannya sebagai "kacamata TV." Dia meramalkan bahwa suatu hari, orang dapat menonton TV pada jarak yang sangat dekat dan benar-benar berinteraksi dengan layar. Voila! Sekarang sudah ada dan banyak digandrungi anak milenial sebagai media untuk hiburan.

2. Vacum Cleaner

Gambar ini disebut dengan nama "penggilingan listrik" dan diciptakan oleh Jean-Marc Côté, dan timnya sebagai ilustrator pada tahun 1910. Itu adalah bagian dari serangkaian gambar yang berjudul "En L'An 2000" (pada tahun 2000).

3. Kelas digital

Ini disebut "The Rise of the Computerized School" dan dibuat oleh Shigeru Komatsuzaki untuk sebuah majalah Jepang yang disebut Computopia pada tahun 1969. Ini menunjukkan penglihatan penulis tentang bagaimana kelas akan terlihat seperti di masa depan. Guru hanya gambar di layar dan masing-masing siswa memiliki komputer untuk digunakan. Ada juga robot yang menghukum siswa yang tidak taat.

BACA JUGA:

4. Video call

Dibuat pada tahun 1930, ilustrasi ini menunjukkan dua wanita yang nongkrong di kafe outdoor dan masing-masing dari mereka memiliki layar yang menunjukkan orang yang mereka ajak bicara. Halo, ponsel cerdas dan obrolan video? Sekarang nyata!

5. Mobil tanpa kemudi

Ini dibuat untuk sampul majalah Ilmu Pengetahuan Populer pada bulan Juni 1940. Mereka meramalkan masa depan di mana mobil dapat berfungsi tanpa memerlukan driver. Kita mungkin belum sepenuhnya benar saat ini, tapi perusahaan mobil sudah bekerja keras untuk mewujudkannya.

(ndr)