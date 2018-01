JAKARTA - Berat badan yang meningkat merupakan masalah yang kerap dikeluhkan banyak orang setelah liburan selesai. Umumnya, hal ini dipicu karena terlalu banyak makan selama liburan. Meski demikian, Anda tidak perlu memusingkan berat badan.

Pasalnya, para ahli menyarankan untuk menikmati setiap kalori dari makanan liburan Anda tanpa harus memusingkan berat badan. Michelle May, M.D., penulis dari Eat What You Love, Love What You Eat mengatakan, memusingkan berat badan bukan pola pikir yang sehat.

Menurutnya, satu makanan enak tidak akan merusak diet Anda. Nah, agar bisa menikmati makanan Anda saat liburan tanpa memusingkan berat badan, berikut beberapa hal yang bisa diterapkan seperti dilansir dari Women's Health.

1. Menahan nafsu makan bisa menyebabkan masalah

"Ketika kita menahan diri makan sesuatu, kita justru memberi kuasa lebih terhadap makanan itu. Akibatnya kita menjadi terobsesi untuk memakannya sampai akhirnya menyerah. Saat menyerah biasanya nafsu makan tidak terkontrol dan makan dalam jumlah berlebih," kata May.

2. Tradisi

Makanan di hari raya, seperti Natal dan Lebaran merupakan bagian dari tradisi keluarga. Karena itu, May menyarankan, untuk tidak harus membatasi diri dari hal tersebut apalagi jika makanan yang disajikan merupakan resep keluar yang nikmat.

3. Mentalitas

Dengan meninggalkan mentalitas baik vs buruk, membuat Anda mempercayai tubuh sendiri dalam pemilihan makanan. May menekankan bahwa makanan tidaklah jahat dengan demikian, Anda bisa memiliki pola makan yang sehat secara alami.

4. Semua makanan bisa masuk dalam pola diet sehat

"Jika kita mempraktikkan variasi, keseimbangan, dan porsi kecil, kita bisa memilih makanan apa saja setiap hari," kata dia.

(ris)