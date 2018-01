Dalam kebanyakan kasus, secangkir teh bisa menjadi alternatif untuk mengurangi konsumsi kopi dan alkohol selama kehamilan. Menurut American Pregnancy Association, beberapa jenis teh menawarkan nutrisi tambahan, seperti kalsium dan magnesium.

Namun, ternyata teh tertentu bisa menimbulkan risiko bagi ibu dan bayinya. Penyebab utamanya adalah kandungan kafein yang terdapat pada teh. Perlu Anda ketahui bahwa rata-rata teh mengandung 20-30 mg kafein per 100 ml. Untuk itu, dianjurkan untuk konsumsi harian kafein tidak melebihi 600 mg per hari. Dan untuk wanita hamil, perlu dibatasi pemasukan harian kafein, yaitu maskimal 300 mg per hari.

Mengutip dari berbagai sumber, beberapa ramuan yang terdapat di dalam teh dapat merangsang rahim dan menyebabkan keguguran saat dikonsumsi dalam dosis besar. Teh-teh yang dapat menyebabkan masalah seperti di atas antara lain chamomile, kembang sepatu, serai, akar licorice, rosemary, ma huang, adas manis, mugwort,dan juga sage.

Namun, sebagian besar teh herbal aman dan kurang berbahaya karena tidak mengandung kafein dan sering digunakan untuk mengurangi masalah ringan, seperti gangguan perut dan masalah tidur. Meskipun aman, Anda juga harus bertanya kepada dokter atau bidan, makanah teh yang memiliki kemungkinan besar aman untuk dikonsumsi wanita hamil.

Kadar kafein yang terkandung dalam teh diketahui dapat membantu dalam mengatasi morning sick. Namun, tak hanya menyebabkan keguguran, mengonsumsi teh juga bisa timbulkan beberapa penyakit seperti berikut.

1. Anemia

Kebanyakan wanita mengalami anemia selama masa kehamilan. Untuk itu, tambahan makanan kaya zat besi dianjurkan selama periode kehamilan. Namun, jika Anda mengonsumsi teh terlalu banyak akan menyebabkan penyerapan zat besi terhambat.

2. Bayi Prematur

Anemia yang terus berlanjut karena konsums teh yang berlebih selama masa kehamilan juga dapat menyebabkan trasportasi dari ibu ke janin menjadi terhambat. Kemungkinan lahir premature disebabkan karena janin tumbuh dengan lambat sehingga menyebabkan kekebalan tubuh dan berat badan menurun.

3. Insomnia

Terlalu banyak mengonsumsi teh juga bisa mengakibatkan Anda sulit tidur saat malam hari. kandungan kafein dalam teh menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak dan waktu istirahat menjadi terganggu. Hal ini juga bisa mempengatuhi kesehatan sang ibu dan janinnya.

(ren)