JAKARTA – Pada 16 Januari 2018, lightHOUSE Indonesia, klinik penurunan berat badan pionir yang memiliki program komprehensif, mengumumkan 10 orang finalis yang lolos dalam program lightWEIGHT Challenge 2018. lightWEIGHT Challenge tersebut merupakan kompetisi penurunan berat badan terlengkap yang diselenggarakan oleh klinik lightHOUSE Indonesia.

Kompetisi ini bertujuan untuk menemukan duta baru yang dapat memberikan inspirasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai bahaya obesitas dan cara penurunan berat badan yang sehat dan tepat, tapi juga menyenangkan.

Setiap pendaftar yang kemudian terpilih menjadi finalis lightWEIGHT Challenge akan mengikuti program andalan di klinik lightHOUSE, yaitu lightWEIGHT Program. Program ini berlangsung sekitar 12 kali pertemuan selama 12 minggu.

Proses pendaftaran peserta sendiri dibuka sejak 1 Agustus 2017 hingga 30 November 2017. Setelah periode pendaftaran ditutup, tim juri lightHOUSE memutuskan peserta yang akan masuk ke babak semifinalis Light Weight Challenge 2018. Dari total 900 pendaftar, terpilih 20 peserta yang memenuhi kualifikasi masuk ke babak semifinal.

Ke-20 peserta yang lolos ke babak semifinal LWC 2018 ini kemudian ditantang untuk melakukan program diet awal yang memfokuskan kepada pengaturan pola makan. Sebelum mulai program diet awal selama 1 minggu ini, tentunya para semifinalis juga harus mengikuti one on one consultation bersama ahli gizi, medical check-up, dan psikotes dengan psikolog lightHOUSE dalam rangkaian workshop yang dilaksanakan pada 6 Januari 2018.

Setelah berlomba untuk menurunkan berat badan tahap awal selama 1 minggu, terpilihlah 10 orang yang lolos ke babak final. Ke-10 peserta yang lolos ke babak final tersebut adalah: Amelia Friskil, Andina Ocpritavia, Anisa Marfuah, Brian Ardianto, Cynfia, Dea Adelia, Dinda Rakhma Fitriani, Gabriella Maria MS, Irfania Habsjah, dan Richard William.

10 finalis LWC 2018

Sepuluh finalis LWC 2018 ini akan berkompetisi untuk mendapatkan berat badan dengan dukungan program penurunan berat badan lightWEIGHT, dan pendampingan penuh dari tim SlimRight Expert dari lightHOUSE Indonesia. (Foto: lightHOUSE Indonesia)

CEO lightHOUSE Indonesia, dr. Grace Judio-Kahl, MSc, MH, CHt, dalam kesempatan pengumuman 10 finalis LWC 2018 menjelaskan bahwa lightHOUSE Indonesia menggunakan metode yang komprehensif dalam menangani pasien-pasiennya. Metode komprehensif yang dimaksud adalah program penurunan berat badan secara sehat dan lengkap, termasuk di dalamnya edukasi penatalaksanaan makanan yang baik dengan bimbingan dan bantuan dokter, psikolog dan ahli gizi, dan juga terapi-terapi penunjang lainnya.

“Diharapkan dengan metode seperti ini tiap individu tetap dapat makan enak, namun juga dapat mencapai berat badan ideal dan tetap dapat mempertahankannya meskipun programnya telah selesai,” tambah Dokter Grace.

Sementara para finalis Light Weight Challenge sendiri mengaku termotivasi mengikuti LWC tahun ini untuk membuktikan kepada lingkungan bahwa mereka juga bisa punya berat badan ideal. “Aku ingin seperti gadis-gadis lain yang bisa menikah dan menggunakan gaun cantik di pesta pernikahan,” ungkap Anisa Marfuah salah satu finalis LWC 2018.

Siapakah yang berhasil menurunkan berat badan terbanyak pada Light Weight Challenge tahun ini? Kita tunggu saja hasilnya dalam 12 minggu ke depan!

