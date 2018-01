BANYAK keluarga yang senang menghabiskan waktu bersama dengan liburan. Entah itu ke luar kota, luar pulau, maupun luar negeri. Meskipun waktunya singkat, liburan dapat mempererat hubungan di dalam keluarga.

Bagi Nikita Willy, liburan bersama keluarga besar tentu memiliki makna yang penting. Profesinya sebagai artis membuat Nikita lebih banyak menghabiskan waktunya di lokasi syuting. Baru-baru ini perempuan kelahiran 29 Juni 1994 itu pergi berlibur bersama keluarga besarnya ke Dubai. Ya, kota yang terletak di Uni Emirat Arab itu memang kini semakin populer di kalangan masyarakat dunia sehingga banyak yang datang berkunjung.

Obyek wisata yang ada di Dubai berhasil membuat Nikita terkesan. Berdasarkan rilis yang diterima Okezone, Sabtu (20/1/2018), inilah tempat-tempat favorit Nikita ketika berlibur di kota tempat bangunan tertinggi di dunia itu:

Aquaventure Waterpark

Obyek wisata ini adalah tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu dengan bermain air bersama keluarga. Di Aquaventure Waterlark terdapat lebih dari empat seluncur air yang mampu menguji adrenalin.

Selain itu, ada pula wahana Leap of Faith sepanjang 27,5 meter yang membawa pengunjung melihat ikan hiu dan pari di sekelilingnya melalui tabung. Ada pula wahana Splashers Children's Play Area untuk anak-anak yang terdiri dari labirin, tabung, seluncur air, dan panjat tebing.

Dune Bashing dengan Desert Safari Dubai

Hamparan gurun pasir adalah salah satu obyek wisata yang menarik minat pengunjung ketika berkunjung ke Dubai. Nikita dan keluarganya menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Desert Safari Dubai untuk melihat pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan sekaligus menenangkan pikiran.

Tak sampai di situ, pengunjung juga berkesempatan untuk membawa kendaraan pribadinya di bukit pasir dan menyambangi sebuah desa untuk menikmati pengalaman naik unta, mencoba pakaian tradisional, menikmati hiburan tari perut, pertunjukan elang, serta tarian api.

Mall of The Emirates dan The Beach

Liburan rasanya belum lengkap tanpa berbelanja oleh-oleh. Mall of The Emirates dan The Beach adalah dua tempat belanja favorit Nikita. Di sana ia bisa merasakan retail therapy karena bukan hanya memiliki toko, pusat perbelanjaan itu memiliki resor ski dan taman salju, restoran, serta kafe.

Pengalaman berbeda juga akan dirasakan ketika berada di The Beach. Letaknya yang berada tepat di tepi pantai membuat wisatawan bisa melihat pemandangan pasir putih dan laut biru saat sedang mengunjungi restoran atau kafe. Selain itu ada pula layar bioskop outdoor yang menghadap ke pantai. Di sana terdapat area bermain anak dan area olahraga bagi orang dewasa. Satu hal yang pasti, wisatawan dapat menikmati pantai secara bebas.

