SOSOK Agnes Monica atau yang kini akrab dikenal dengan nama Agnez Mo, tak hanya memiliki prestasi yang gemilang di dunia tarik suara. Lebih dari itu, Agnez Mo juga memiliki penampilan yang stylish bahkan tak jarang out of the box.

Hal ini yang kemudian kerap mencuri perhatian masyarakat Tanah Air hingga dunia. Baru-baru ini, penampilan terbarunya yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya menuai komentar dari para netizen.

Foto tersebut memperlihatkan pelantun 'Coke Bottle' itu yang tengah duduk di sebuah studio musik. Sekilas memang tak ada yang aneh dengan penampilan Agnez Mo dalam foto tersebut.

Agnez Mo mengenakan jaket oversized warna hitam dengan detail gambar warna merah-putih serta kata-kata warna hitam. Agnez Mo menggunakan jaket tersebut dengan sengaja dibuka lebar hingga menunjukkan bagian dada dan pundaknya. Ia juga tak terlihat menggunakan jenis bawahan apa pun.

Melengkapi penampilannya, penyanyi yang tengah dikabarkan dekat dengan Chris Brown itu menggunakan boots hitam bertali merah. Terdapat aksen studded pada bagian boots tersebut.

Dalam foto itu, Agnez Mo tidak memberikan keterangan tulisan apa pun. Ia hanya menuliskan dua hashtag berbeda, yakni #studioflow dan #AGNEZMO, serta memberi tag pada akun Instagram Gucci dan Chris Brown.

Sejumlah netizen pun memuji penampilan Agnez Mo dalam foto tersebut. Mereka menyebut penampilan Agnez Mo yang selalu keren dengan busana apa pun.

Namun, rupanya ada salah seorang netizen yang tidak senang dengan penampilan Agnez Mo itu. Bahkan, ia meninggalkan komentar tak menyenangkan di foto Agnez Mo.

"Artis gaya kayak gembel kurang baju," tulis netizen dengan akun Instagram bernama bubud_psy.

Tak tinggal diam, Agnez Mo langsung membalas sindiran tersebut dengan kalimat menohok. Agnez Mo membalas dengan membeberkan kemewahan yang membalut penampilannya kala itu.

"YES, Absolutely. Gembel dengan sepatu USD1500. Good luck honey. God bless you," balas wanita yang kini berambut cepak itu.

Ya, boots hitam yang dikenakan Agnez Mo memang berasal dari rumah mode Gucci seharga USD1500 atau senilai Rp20 jutaan. Meski kerap berbusana minim, namun Agnez Mo tak jarang menggunakan item fesyen berharga fantastis.

Perihal gaya berbusana pun kekasih pebasket Wijaya Saputra itu disebut sebagai diva pop yang berpengaruh dalam fesyen dunia oleh situs fesyen Vogue. Diungkapkan Vogue, pelantun lagu ‘Coke Bottle’ tersebut memiliki selera fesyen yang tergolong unik dan bernuansa hip-hop sehingga terlihat menarik.

Jika menilik unggahan foto di akun Instagram, gaya hip hop Agnez Mo kian menarik dengan ragam busana dari brand tersohor yang dikenakannya. Sebut saja Louis Vuitton, Alexander McQueen, Hermes, Moschino, dan KTZ.

"Sama seperti Kanye, Rihanna, dan Beyonce, debut Agnez Mo di runway akan menjadi pemberitaan besar. Kecintaannya pada fesyen yang dramatis dan selalu berevolusi," tulis situs Vogue.

(tam)