PERKEMBANGAN mode memang tidak pernah lekang oleh zaman. Selalu ada bentuk atau warna baru yang nantinya akan memberi kesan trendi di dunia fesyen. Salah satu item mode yang juga mengikuti arus trendi ialah kacamata.

Diprediksi, kacamata yang akan mendominasi dunia fesyen di tahun 2018 ialah kacamata yang berbentuk kecil. Meski tidak sepenuhnya dalam melindungi sinar UV, tetapi kacamata dengan bentuk mungil ini biasanya lebih praktis.

BACA JUGA:

Hal tersebut pun dibenarkan oleh perancang busana sekaligus rapper Kanye West. Seperti yang terlihat dalam sebuah episode “Keeping Up with The Kardashians”, Kim mengungkapkan bahwa suaminya, Kanye West, mengirim email yang berisi saran untuk memakai kacamata berbentuk kecil.

“Kanye mengirimi saya email lengkap seperti, ‘Kamu tidak bisa memakai kacamata besar lagi. sekarang zamannya ialah kacamata berbingkai kecil,” katanya dalam acara tersebut, seperti dilansir dari TheIndependent, Senin (22/01/2018).

Kim mengaku bahwa suaminya juga mengirimi foto kacamata kecil ala 90-an yang sedang menjadi tren. Prediksi kecamata berbingkai kecil itu pun semakin kuat semenjak beberapa artis ternama juga mengenakan item fesyen tersebut untuk menunjang penampilannya, di antaranya ada Kylie Jenner, Bella Hadid, Rihanna, Zoe Kravitz, dan bahkan bintang serial “Stranger Things”, Millie Bobbie Brown.

Melihat kepopuleran kacamata kecil, membuat beberapa merek terkenal juga sudah memasarkan kacamata jenis ini meski dengan model yang berbeda-beda, seperti Ray Ban dengan model Oval Flat Lenses, Le Specs X Adam Selman dengan model The Last Lolita Cat-Eye Sunglasses, Quay X Kylie Jenner dengan model Purple Honey Sunglasses, dan lain-lain. Perancang busana Demna Gvasalia pun telah memamerkan kacamata hitam kecil untuk pertunjukan musim semi atau musim panas pada 2017 lalu.

Meskipun banyak orang mengatakan bahwa kacamata hitam kecil sebenarnya tidak melindungi mata dari sinar matahari dan mempertanyakan kegunaannya, beberapa para pemakai menepisnya dengan alasan karena kacamata kecil bisa memberi kesan stylish dan chic.

BACA JUGA:

Kanye West pun juga mengatakan alasannya menyuruh Kim memakai kacamata kecil ialah agar istrinya itu tetap terlihat up to date dalam mengikuti arus zaman ini

(dno)