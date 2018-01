BARACK Obama dan Michelle Robinson dikenal sebagai pasangan yang romantis. Mereka tak sungkan menunjukkan kemesraan di muka umum, sekalipun dalam acara kenegaraan kala Obama masih menjabat sebagai presiden Amerika Serikat.

Ya, kisah cinta Obama dan Michelle memang menarik untuk ditelusuri. Mereka berdua sangat menginpirasi karena kompak dalam pernikahan dan mampu bersinergi sebagai partner diskusi soal isu sosial hingga politik. Lantas seperti apa kisah perjalanan cinta mereka?

Melasir dari Familyshare, Selasa (23/1/2018), Obama dan Michelle awalnya sama-sama bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang hukum. Kala itu Michelle baru saja lulus dari Harvard Law School. Di perusahaan tersebut dia ditugaskan untuk menjadi penasihat Barack Obama.

“Saat mulai bekerja, dalam benak saya hanya berkata, ‘oh, saya akan bekerjasama dengan orang ini’," kata Michelle.

Setelah sekira sebulan bekerja bersama, Obama mengajak Michelle keluar. "Saya tidak habis pikir, itu benar-benar norak,” kenangnya.

Ketika itu mantan ibu negara AS tersebut menolak, namun Obama tidak tergoyahkan. Michelle tidak ingin lantaran status mereka sebagai partner kerja. Tidak etis rasanya pergi keluar dengan rekan kerja bukan membicarakan soal kantor.

Obama sepertinya paham, akhirnya ia menawarkan diri untuk keluar dari perusahaan. Tetapi, malah Michelle yang mengalah untuk keluar. “Solusinya mudah, saya menawarkan diri untuk berhenti dari pekerjaan saya, dan akhirnya dia mengalah,” cetus Obama.

Michelle memutuskan untuk kencan dengan Obama, bahkan tidak sampai membuatnya berhenti dari pekerjaannya. Kemudian mereka makan siang di Art Institute of Chicago, berjalan-jalan, makan es krim dan menonton film Do the Right Thing.

"Dia mencoba menunjukkan sisi lainnya dengan memilih mengajak menonton film independen," sambung Michelle.

Sepertinya itu berhasil, karena kencan Michelle dan Obama berlanjut. Tidak butuh waktu lama, Michelle segera membawa pacarnya menemui keluarganya ke rumah. Hubungan mereka pun direstui.

Suatu malam setelah hubungan mereka berjalan beberapa tahun, Obama mengajak Michelle ke sebuah restoran. Di sana terjadi kejutan yang romantis dan tak terduga.

“Saat pelayan membawa nampan makanan dengan penutup, ternyata ada sebuah cincin di balik tutup tersebut,” ucap Michelle.

Ya, Michelle dilamar. Tanpa pikir panjang, ia menjawab, “Yes, I do”. Dan, Obama dan Michelle pun menikah pada tanggal 3 Oktober 1992. Dari kehidupan mereka, Michelle mengingat, "Barack tidak menjanjikan kekayaan, hanya kehidupan yang akan menarik,” ujarnya.

(dno)