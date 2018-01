BAGI ibu hamil, melahirkan bisa menjadi salah satu momen yang paling menakutkan dalam hidup mereka karena rasa sakitnya yang luar biasa. Namun, seorang dokter asal Brasil telah menemukan metode baru, yang tentunya sudah didukung oleh sains, untuk mengurangi rasa sakit tersebut.

Ya, Dokter Fernando Guedes da Cunha memiliki cara tersendiri dalam mengurangi rasa sakit, yakni dengan rajin menari. Dokter yang memiliki predikat sebagai “The Dancing Doctor” itu sering mengunggah video di Instagram tentang dirinya dan ibu hamil tengah menari yang diiringi oleh sebuah lagu. Salah satu videonya menggunakan lagu “Despacito”.

BACA JUGA:

Bahkan, dalam video terbarunya, Dokter Cunha terlihat sedang asyik menari bersama seorang wanita hamil yang menderita diabetes untuk menunggu kedatangan sang bayi.

Pasalnya, penelitian telah menunjukkan bahwa menari tidak hanya untuk menambah hormon serotonin sebagai hormon yang memengaruhi kebahagiaan, tetapi juga berguna untuk memudahkan pergerakan selama proses persalinan.

“Menari, berjalan kaki, beraktivitas dengan bola fisioterapi, dan jongkok adalah bagian dari vertikalisasi pasien, yang tentunya sangat memudahkan persalinan. Kami semakin berusaha menerapkan berbagai cara bantuan manusia untuk menolong ibu hamil,” kata Dokter Cunha, seperti dilansir dari Daily Mail, Senin (22/01/2017).

Dalam tariannya tersebut, Dokter Cunha memasukkan gerakan seperti jongkok, gerakan pinggul, dan getaran. Rumah sakit yang menjadi tempat berpraktik Dokter Cunha mengunggah video di halaman Facebook mereka dan mengatakan bahwa melakukan gerakan sebelum proses melahirkan dapat memberi relaksasi dan memudahkan kelahiran bayi.

Pada umumnya, proses persalinan bisa mengambil waktu sekira 8 jam. Namun banyak sebuah studi 1998 yang diterbitkan di The New England Journal of Medicine, menunjukkan bahwa dengan menari sebagai bentuk olahraga, dapat menghasilkan persalinan yang lebih singkat dan tidak menyakitkan.

“Bayi perlu bergerak melalui jalan lahir. Jadi saat ibu bergerak, membantu bayi untuk melewati saluran kelahiran,” ucap Dokter Regina Kaplan, seorang ginekolog kandungan kebidanan di Ocean Medical Center.

Meskipun demikian, menari bukanlah satu-satunya cara untuk memudahkan proses persalinan. Ada cara lain seperti bantuan suntikan epidural yang berguna untuk mengurangi nyeri leher, lengan, dan punggung saat melahirkan.

BACA JUGA:

Selain itu, kegel sebagai latihan dasar panggul juga dikaitkan dengan persalinan yang lebih mudah. Dengan kegel, otot-otot di tubuh dapat menjadi lebih kuat yang bisa membantu proses persalinan lebih mudah.

(dno)