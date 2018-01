SELAMA ini mungkin Anda hanya mengetahui bahwa Mr Happy lah yang suka gatal, berbeda dengan Miss V yang sangat jarang sekali merasa gatal. Makanya, Anda mungkin sering melihat seorang laki-laki menggaruk kemaluannya di tempat umum dibandingkan perempuan.

Padahal faktanya, Miss V pun bisa gatal! Ada beberapa penyebab yang bisa membuat kondisi tidak nyaman itu. Salah satunya adalah jeans yang tidak pernah dicuci, bulu kemaluan yang tidak dicukur atau bulu kemaluan yang tidak bersih, atau kombinasi beberapa faktor. Pada beberapa perempuan, kondisi gatelnya pun kadang disertai dengan nyeri atau perih.

BACA JUGA:

Sementara itu, dikutip dari Cosmopolitan, Senin (22/1/2018), Dr. Alyssa Dweck, seorang ginekolog di New York dan penulis The Complete A to Z For Your V, memberikan beberapa faktor penyebab rasa gatal di Miss V bisa muncul. Artikel ini diharapkan agar Anda tidak merasa terlalu khawatir dan mau mengenali darimana rasa gatal itu muncul dan mencari solusi terbaiknya

Iritasi Eksternal

Dweck menyatakan bahwa faktor pendorong terbesar selangkangan dan Miss V terasa gatal adalah iritasi eksternal. Perlu Anda ketahui, sabun, handuk, atau sponge mandi Anda bisa mencari pemicu awal iritasi ini muncul.

“Kami sering melihat gigitan serangga di daerah vulva yang menyebabkan gatal yang signifikan, saya pernah mengambil kutu dari vulva seorang perempuan yang sebelumnya dia melakukan perjalanan alam. Saya juga pernah menemukan adanya racun ivy atau salah satu tanaman beracun di Miss V seseorang,” terang Dweck.

Dweck pun menambahkan, khusus untuk alat mandi yang digunakans ehari-hari, ketahuilah bahwa sabun atau pelembab yang terlalu wangi itu bisa menjadi biang masalah bagi Miss V. Sebab, kebanyakan dari alat mandi itu mengandung pH yang tidak sesuai dengan Miss V Anda.

Kemudian, Dweck juga menemukan penyebab lain dari rasa gatal dan nyeri di Miss. Adalah hair removal. Dweck menjelaskan bahwa kebanyakan dari treatment ini memicu rasa nyeri yang berlebih ketika Anda melakukannya di area Miss V. Dweck menyarankan untuk mencukur bulu kemaluan dengan alat pencukur sudah tepat, dibandingkan mesti membuang semua bulu kemaluan.

Infeksi

Kasus infeksi yang paling sering terjadi adalah infeksi jamur di area Miss V. "Tanda-tanda munculnya jamur di Miss V adalah vulva dan Miss V terasa sangat gatal," kata Dweck. "Tanda lainnya biasanya disertai dengan cairan putih tebal dan mungkin warnanya merah. Tapi orang sering mengatakan bahwa warna merah muncul karena terlalu banyak digaruk,”sambung Dweck.

Yang mesti diperhatikan di sini adalah Anda mesti tahu betul apa perbedaan antara infeksi jamur dengan infeksi vaginosis bakteri (BV). Yang cukup jelas perbedaannya adalah kalau infeksi jamur hanya rasa gatal yang teramat, sedangkan inefksi BV bisa sampai ada rasa terbakar dan mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Bahkan, di beberapa kasus sampai muncul bintik hitam. Segera obati kalau sudah sampai tahap ini.

BACA JUGA:

Kondisi Kulit

Ini lebih jarang terjadi. Biasanya kasus ini didahului dengan munculnya eksim di area tubuh di luar area Miss V. Tapi, karena kurang mendapat perhatian dan tidak dilakukannya pola hidup yang bersih, maka bakteri eksim pun menyebar ke Miss V. Seorang ginekolog atau dermatologis harus dapat mendiagnosa dan membantu merawat kondisi kulit apapun yang mengacaukan vulva dan memperburuk kondisi rasa gatal atau terbakar itu. Kebanyakan dokter biasanya mengobati masalah ini dengan semacam krim steroid atau salep. Jadi, kalau eksimnya sudah hilang, baru dilakukan pencegahan lanjutan.

(dno)