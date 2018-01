KEPOPULERAN tren operasi plastik tampaknya semakin meningkat saja. Tak puas pada bagian wajah, bibir, hingga payudara, kini beberapa prosedur operasi plastik juga dilakukan pada bagian tubuh yang tak terlihat. Misalnya, daun telinga.

Ya, operasi plastik daun telinga ini pertama kali dipopulerkan oleh Kris Jenner. Dalam episode reality show 'Keeping Up with the Kardashians' musim ke-14, Kris Jenner mengaku menjalani operasi tersebut. Menurutnya, operasi ini dijalankan lantaran bisa meningkatkan kepercayaan diri dan mendapatkan bentuk daun telinga yang lebih muda.

Pada dasarnya operasi ini dianggap termasuk tindakan ringan oleh bedak plastik karena hanya membutuhkan anestesi lokal. Prosedur operasi plastik ini dilakukan dengan memotong jaringan berlebih pada daun telinga sesuai yang diinginkan. Kemudian, menyambungkan kembali lobus yang tersisa agar terlihat lebih kecil dan muda.

Ahli bedah plastik dr Jeffrey Rockmore mengungkapkan bahwa tren operasi plastik pada daun telinga ini sudah ada sejak lama. Anting berat dan penuaan secara umum membuat daun telinga semakin kendur dan menua.

"Daun telinga sebenarnya sudah menjadi masalah yang sering kita lihat, terutama pada wanita. Di mana banyak lubang daun telinga wanita yang semakin besar akibat menggunakan anting-anting tebal selama beberapa lama," papar Rockmore, seperti dilansir Independent, Rabu (24/1/2018).

Ia menambahkan, "Seiring bertambahnya usia, telinga terus tumbuh dan menyebabkan penampilan menua pada sejumlah pria dan wanita. Dalam beberapa kasus, daun telinga juga mengempis, ini bisa diperbaiki dengan mencangkok lemak ke dalam lobus sehingga tampilannya terlihat penuh dan awet muda."

Diungkapkan Rockmore, operasi plastik ini memakan waktu sekira 20 menit. Selanjutnya, pasien bisa melakukan rawat jalan. Untuk satu kali prosedur operasi, menghabiskan biaya USD500 hingga USD900 atau setara dengan Rp6.6 jutaan hingga Rp12 jutaan. Hmmm... tertarik?

 

(ren)