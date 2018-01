SOLO - Wanita dan kosmetik sepertinya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Fungsi kosmetik yang mempercantik penampilan menjadikannya sebagai sahabat para wanita. Itulah sebabnya banyak wanita yang kurang percaya diri jika bepergian tanpa memoleskan kosmetik di wajah.

Tapi, hal itu tidak berlaku bagi artis Titi Kamal. Istri Christian Sugiono itu sangat percaya diri memamerkan wajah polosnya tanpa polesan makeup kepada netizen melalui laman Instagram-nya, @titi_kamal. Foto yang diunggah, Selasa (18/1/2018), menampilkan foto wajah Titi yang terlihat pucat.

Bukan tanpa alasan, Titi Kamal tidak sempat merias wajahnya karena sibuk mengurus sang buah hati. Dia juga tampak cuek dengan jerawat dan kantung mata yang terlihat jelas karena sering terjaga di malam hari.

“No makeup look ibu menyusui. Jerawat dan kantung mata kebanyakan bangun di malam hari. Semangat juga untuk ibu-ibu lainnya. Yang penting anak kita sehat terus, amin,” tulis Titi sebagai keterangan foto.

Siapa sangka, potret bintang film Ada Apa dengan Cinta itu tetap saja mendapat pujian dari warganet. Mereka menilai wajah Titi Kamal tetap terlihat cantik meski tanpa polesan makeup tebal. “Tetap cantik kok mbak. Buat artis masalah begitu enggak masalah. Karena bisa hilang dalam waktu sekejap. Yang penting tetap sehat ya mbak,” komentar @rina.ratnasariii.

“Semangat bunda. Semua ibu juga merasakan seperti itu. Semua wanita bisa menjadi ibu, tapi tidak semua wanita bisa menjadi ibu yang baik. Seorang wanita terlihat lebih cantik ketika sudah menjadi ibu. Meski tidak pakai kosmetik kecantikan yang alami itu membuatnya sangat menawan, semangat kak,” imbuh @bellammauidya.

“Gini nih baru bilang no makeup. Biasanya artis bilang no makeup tapi alis masih on karena sulam alis. Tapi, yang ini tetap cantik kok. Aku selalu suka lihat mbak yang selalu natural. Semoga sehat selalu,” sambung @wheniseeyooou.

(ris)