DUGAAN operasi plastik yang dilakukan selebritas Hollywood tetap menjadi isu menarik. Hal tersebut menimpa penyanyi Katy Perry.

Pelantun lagu Swish Swish ini dikabarkan melakukan serangkaian operasi plastik. Isu tersebut muncul setelah dia terlihat berubah dan semakin cantik akhir-akhir ini. Melalui sebuah wawancara dengan Refinery29, mantan kekasih Orlando Bloom itu membantah semua tuduhan tersebut.

Dia menegaskan tidak pernah melakukan operasi plastik sepanjang hidupnya. Meski begitu, dia tidak menampik melakukan filler pada wajahnya. “Saya tidak pernah melakukan operasi plastik. Saya telah melakukan laser dan injeksi filler di bawah mata, yang saya rekomendasikan untuk semua orang yang ingin solusi lingkaran hitam di bawah mata.

"Tetapi, semua aset saya asli,” ujar Katy. Meski tidak menjalani perawatan bedah plastik, Katy mendorong kaum perempuan melakukan perawatan kecantikan, terutama saat yakin akan membuat bahagia.

“Tentu, jadilah diri sendiri. Namun, ketika ada seseorang yang menginginkan operasi plastik hidung yang membuat mereka bahagia, lakukan saja. Lakukan apa yang membuat Anda merasa lebih baik. Tetap jalani terapi dan Anda akan mendapatkannya,” tutur Katy.

Isu melakukan operasi plastik juga sering menimpa aktris cantik Jennifer Aniston. Bintang serial televisi Friends ini dikenal karena ke cantikannya yang alami. Namun, mantan istri Brad Pitt tersebut menjadi sorotan publik karena ketahuan me la ku kan beberapa kali operasi plastik.

Bagian tubuh Jennifer yang diisukan dioperasi plastik adalah hidung. Selain melakukan operasi plastik pada hidungnya, Jennifer juga melakukan botox dan melakukan berbagai perawatan untuk merekonstruksi wajahnya.

Bahkan pada 2010, Jennifer juga dikabarkan melakukan operasi pada buah dadanya agar terlihat lebih menarik. Aktris lain yang tidak luput dari isu operasi plastik adalah Megan Fox. Bintang seksi yang tampil di film Transformer ini diisukan menjalani serangkaian operasi plastik pada bagian tubuhnya.

Banyak media yang memberitakan bahwa Megan melakukan implan payudara, operasi pipi dan bibir, hingga suntik botox. Namun, Megan membantahnya dan mengaku hanya melakukan perawatan rutin pada wajah. “Saya suka melakukan perawatan wajah oksigen.

Saya melakukannya seminggu sekali, sangat penting men-steam wajah dan mengeluarkan racun,” ungkap Megan, dilansir Female First . Menurut Dr Julian De Silva dari Center for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery di Hammersmith, London Barat, bentuk wajah Megan yang berbentuk seperti “berlian” ini paling diinginkan perempuan ketika akan melakukan operasi plastik.

Menurutnya, bentuk wajah Megan terlihat sangat feminin dan elegan. “Megan Fox adalah salah satu contoh kecantikan yang tetap mengagumkan untuk seusianya dan dia memiliki bentuk wajah berlian yang simetris,” kata Dr De Silva. Isu operasi plastik yang paling mencengangkan tentu saja yang dialami Caitlyn Jenner.

Perubahan atlet Bruce Jenner menjadi perempuan cantik bernama Caitlyn Jenner sudah menjadi perbincangan. Demi menjadi seorang perempuan tulen, Caitlyn rela melakukan suntik botox, laser peels, implan kolagen, dan silikon di bagian payudara.

Ayah Kendall dan Kylie Jenner ini juga telah melakukan operasi hidung, implan pada bagian bokong, pengecilan betis, menghilangkan jakun, hingga operasi kelamin. “Anda ingin tahu, jadi sekarang Anda tahu.

Yang mana karena itulah kenapa ini menjadi pertama kalinya saya dan terakhir kalinya pula saya akan berbicara soal itu,” ujar Caitlyn. Demi perubahannya itu, Caitlyn menghabiskan biaya sekitar Rp7 triliun. Di balik proses ini, ada seorang dokter yang berjasa besar dalam perubahannya, yakni dokter spesialis feminisasi wajah (facial feminization specialist ), Dr Harrison Lee.

“Saya sudah bekerja sama dengan ribuan pasien sejak praktik sebagai dokter spesialis feminisasi wajah perempuan. Dalam 16 tahun terakhir, saya sudah menjalani ratusan operasi feminisasi wajah perempuan terhadap pasien di seluruh dunia,” ujar Dr Lee. (koran sindo)

(ris)