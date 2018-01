MASA-MASA remaja dikenal oleh masyarakat sebagai masa yang penuh dengan kobaran semangat berapi-api. Namun, ketika berada pada titik terendah, jangankan semangat, hari-haripun rasanya berjalan lebih lambat dari biasanya.

Di sisi lain, remaja yang identik dengan keinginan untuk bebas terkadang merasa bosan dengan kegiatan rutinitas sehari-hari, termasuk sekolah. Remaja lebih suka menjalani hobi mereka dan melakukan hal yang mereka sukai. Padahal, dengan sekolah manusia bisa lebih belajar banyak hal, termasuk norma, kesopanan, dan toleransi antar sesama makhluk hidup.

Agatha Chelsea salah satu aktris remaja yang mengutamakan pendidikan. Sebagai aktris remaja, sosok Agatha Chelsea perlahan menjelma jadi sosok yang inspiratif bagi remaja, karena tetap mengutamakan sekolah meskipun kariernya di dunia hiburan tengah melejit.

“Cara bagi waktunya paling aku ambil syuting itu biasanya kalau sekolah libur panjang dan enggak pernah izin banyak saat hari sekolah biasa. Saat syuting Meet Me After Sunset pun aku ambilnya saat sekolah libur panjang pergantian semester,” ungkapnya saat diwawancarai Okezone di lantai 12 Gedung INews, Jakarta, Rabu (24/1/2018)

Lebih lanjut, aktris remaja yang mengawali kariernya dari sebuah ajang pencarian bakat cilik ini juga mengatakan, jika terpaksa tidak masuk sekolah satu hari, maka akan izin dan banyak bertanya pada guru atau teman-teman soal pelajaran dan tugas, serta kerap membawa buku pelajaran ke lokasi acara diadakan.

“Buat aku yang paling penting adalah sekolah. Maksudnya, walaupun kalian punya hobi, punya hal lain yang bisa dikerjakan dan kalian yakin itu bisa menjanjikan, education is still important, karena dengan kalian sekolah jadi tahu lebih soal norma dan kesopanan itu dari sekolah, selain itu juga bisa nambah teman juga. Jadi, education is really important,” imbuhnya.

Tidak hanya soal pendidikan, remaja perempuan berwajah oriental ini juga mengingatkan pada remaja-remaja Indonesia agar terus mengejar mimpi dan jangan malu untuk bermimpi. Meskipun sebagai remaja semangat terkadang naik-turun, Chelsea memiliki cara sendiri agar tetap pada tujuan yang dicita-citakan.

“Dari aku sendiri, kita harus nge-set goals yang benar-benar jelas, clear dari awal. Misalnya, aku mau kayak gini, itu benar-benar harus clear dari awal. Jadi, kalau nanti ada hambatan di tengah jalan tuh tetap clear di pikiran kita. Kalau misalnya dapat hambatan ya enggak boleh nyerah buat meraihnya,” tandas aktris yang masih duduk di bangku kelas satu SMA itu.

