ACARA bergengsi Grammy Awards ke-60 akan kembali digelar pada Minggu (28/1/2018). Seperti tahun-tahun sebelumnya, para tamu undangan akan disuguhi beragam acara menarik termasuk after party yang dilengkapi berbagai hidangan lezat.

Tahun ini, acara after party dilangsungkan di Marriot Marquis, New York City. Daftar menu makanan yang akan disajikan pun telah dirilis secara resmi. Dilansir dari The Daily Meal, Rabu (24/1/2018), sebagian besar menu makanan terinspirasi dari berbagai tempat yang ada di New York seperti Spanish Harlem, Chinatown, Williamsburg, dan Union Square.

Spanish Harlem station dilaporkan akan menyajikan olahan seafood paella with clams, mussels, chicken and shrimp, pork belly, olahan salad yang terdiri dari beberapa jenis jamur seperti jamur cremini, kancing, porobello, dan tiram.

Untuk tamu yang ingin mencicipi masakan Asia, Chinatown station akan menyuguhkan tujuh jenis hidangan lezat. Mulai dari sweet-and-sour chicken, chicken lemongrass potstickers, vegetable shumai, pork dumplings, Chinese chopped salad, dan racikan salad yang terbuat dari campuran nasi, mi, dan disajikan dengan ubi panggang.

Beralih ke Williamsburg station, para tamu undangan dapat menemukan olahan ayam panggang bercita rasa pedas, keripik kentang segar yang disajikan dengan garam laut, triple cheese mac 'n' ceese, dan masih banyak lagi.

Selanjutnya ada Union Square station. Hidangan yang ada di stand ini terinpirasi dari suasana ramai Union Square yang selalu dipenuhi New Yorker dan wisatawan mancanegara. Di sini, para selebriti yang kelaparan dapat mencicipi sajian reuben sandwich, prosciutto and cheese bar, salad gandum, salad kentang, dan acar mentimun khas pedesaan.

Selain hidangan di atas, para tamu undangan juga akan disuguhi berbagai dessert lezat bertemakan diamond jubilee. Menunya terdiri dari selai kacang yang dilapisi kelapa, truffle cokelat karamel, hazelnut wafer cones, s’mores, rocky road mini cupcakes, apple pie, macaron khas Prancis, New York original cheesecake, dan stroberi saus cokelat. Untuk minumannya, pihak Grammy akan menyediakan berbagai jenis racikan koktail yang terbuat dari Absolut Vodka.

