LOS ANGELES - Tak hanya memiliki cita rasa yang lezat, sushi juga dinilai sehat lantaran berbahan dasa ikan rendah kalori, tinggi protein sereta kaya akaan omega 3 yang berasal dari ikan tuna atau salmon yang digunakan. Namun, pastikan Anda waspada saat mengonsumsi makanan khas Jepang ini.

Dilansir dari Fox Health, tanpa dimasak, daging ikan pada sushi bisa menjadi tempat penyebaran parasit. Seperti halnya yang dialami seorang pria asal California yang mengalami keluhan diare berdarah. Pria tersebut mendatangi Community Regional Medical Center.

Dr Kenny Bahn dalam siarannya di This Won't Hurt A Bit mengatakan, pria tersebut merupakan penggemar sushi. Pria ini mengaku merasakan ada sesuatu yang menggeliat di dalam tubuhnya dan pergi ke toilet. Dengan menggunakan gulungan tisu, ia mencoba mengeluarkan benda asing yang bergerak keluar dari anus.

"Saya mengambil gulungan tisu toilet, lalu menggulung apa yang tampak seperti cacing pita dengan itu," papar Bahn.

Setelah berhasil dikeluarkan, benda tersebut adalah parasit cacing pita. Mengejutkannya, cacing pita itu berukuran panjang mencapai sekitar 1,7 meter. Untuk menyingkirkan cacing yang masih tersisa di tubuh, pria tersebut mendapatkan terapi.

Meski demikian, ini bukan kali pertama kasus cacing parasit muncul akibat mengonsumsi makanan mentah. Sebelumnya, The New England Journal of Medicine 2016 menyebutkan, seorang pria terinfeksi cacing pita sepanjang 6 meter karena mengonsumsi daging sapi mentah.

(ris)