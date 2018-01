TIDAK hanya ramen yang bisa dibuat secara instan. Kini, item fesyen seperti busana nyatanya juga bisa dibuat hanya dengan menyeduhkannya menggunakan air panas. Hmm... tidak percaya?

Ya, inovasi ini nyatanya hadir di Negeri Sakura Jepang. Well, tak berlebihan rasanya bila Jepang memang menjadi pusat dari segala sesuatu yang unik atau out of the box. Pasalnya banyak hal-hal yang tak terpikirkan oleh kebanyakan orang namun bisa terjadi di negara ini.

Kali ini bukan soal inovasi di dunia kuliner. Masih berkaitan dengan kuliner, namun inovasi yang dihasilkan berupa item fesyen.

Adalah produsen minuman kopi kaleng BOSS dan produsen ramen kemasan Raoh yang merupakan dua brand yang populer di kalangan masyarakat Jepang. Keduanya merayakan pertambahan usia bersamaan yang ke-25 di tahun ini.

Nah, untuk memperingati momen istimewa tersebut, kedua brand ini melakukan kolaborasi yang diberi nama 'BOSS x Nissin Raoh 25th Anniversary Collaborative Raoh Boss Jumper Campaign'. Sesuai namanya, kampanye ini menghadirkan item fesyen berupa jaket yang didesain khusus oleh BOSS dan Raoh.

Mengambil tema ramen, jaket hadir dalam kemasan yang terlihat sangat mirip ramen instan Raoh yang sebenarnya. Untuk membuat jumper ini semakin nyata, Anda perlu menuangkan air panas.

Setelah menuangkannya dengan air panas, diamkan selama 5 menit lalu tutup bagian cup ramen. Cara ini mirip persis dengan menunggu ramen matang dengan sempurna, bukan?

Usai menunggu selama 5 menit, buka cup, kemudian angkat jaket menggunakan sumpit. Sisihkan terlebih dulu, lalu Anda bisa membuka jaket berwarna kuning tersebut lebih lebar lagi dan mengenakannya.

Menariknya, jaket ini dilengkapi detail kancing dan emblem yang terinspirasi dari pelengkap ramen. Misalnya, detail emblem berwarna coklat yang digambarkan sebagai irisan daging babi serta bawang hijau yang dijadikan sebagai kancing jumper.

Bagaimana menurut Anda, inovasi yang cukup menarik bukan? Demikian seperti dilansir Rocketnews, Kamis (25/1/2018).

