13 Tahun pernikahan Donald Trump dan Melania jatuh pada 22 Januari 2018. Namun, tak tampak ucapan romantis di media sosial mereka masing-masing.

Anniversary yang ke 13 kali ini sepertinya terlewatkan begitu saja. Tak ada ucapan di Twitter dan jamuan dinner spesial untuk merayakan hari jadi tersebut. Malah yang terjadi justru pembatalan perjalanan Melania ke Davos bersama presiden Trump.

BACA JUGA:

Pada 22 Januari aktivitas Trump memang sangat padat. Ia menghadiri sejumlah rapat sejak pagi dan sempat berkicau 4 kali di Twitter terkait hal yang berhubungan dengan pemerintahan.

Begitu pula Melania, ia juga tidak menulis atau menyebutkan hal yang berhubungan tentang hari jadi pernikahan di media sosialnya sendiri. Padahal ia cukup aktif di medsos.

Hal yang paling mengejutkan terjadi pada malam hari, yang mana Melanie membatalkan keberangkatannya untuk mendampingi Trump ke Davos, Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Global.

Direktur komunikasi pihak Melania mengatakan kepada CNN bahwa perjalanan tersebut dibatalkan karena 'masalah penjadwalan dan logistik' dan mereka menolak memberikan keterangan rinci. Sementara itu, pihak Gedung Putih tidak mau menanggapi pertanyaan soal apa rencana Trump dan Melania merayakan hari jadi pernikahan mereka.

BACA JUGA:

Terakhir kali Ibu Negara Amerika Serikat itu berbagi di Twitter adalah pada peringatan tahun pertama suaminya menjadi presiden, pada 20 Januari. Tweetnya pun tak menyebut tentang Trump. Melania hanya menulis, "Ini merupakan tahun yang penuh dengan momen indah. Saya menikmati dan cukup beruntung bisa bertemu orang-orang di seluruh negara besar di dunia!" Di foto itu hanya tertulis, "Melania Trump, The First Lady of United States".

(dno)