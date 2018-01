RASANYA tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Jepang memang pusatnya segala sesuatu yang unik, out of the box, yang kebanyakan tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang, terutama hal-hal yang berkaitan dengan dunia kuliner.

Anda mungkin masih ingat soal kehadiran menu ayam goreng rasa telapak kaki gadis yang baru-baru ini diluncurkan. Kini bertambah lagi hal unik seputar makanan dan masakan di Jepang.

Yup, sebagaimana dilansir Rocketnews24, Kamis (25/1/2018) sekarang ada penemuan produk baru yang dibagikan secara online yang membuat semua orang bingung, yang di mana produk baru ini berasal dari seorang pengguna Twitter di Jepang, dengan nama akun @Raphael_basami.

Akun bernama @Raphael_basami ini diketahui lebih lanjut adalah salah satu peserta lotre yang hadiahnya disediakan oleh Ajinomoto, perusahaan yang terkenal sebagai penyedia bumbu memasak, cooking oil, dan makanan siap santap. Akun @Raphael_basami ini adalah pemenang beruntung dari timer atau alat penghitung waktu, di mana timer satu ini hadir sebagai timer unik yang biasanya tidak tersedia di toko-toko.

Bagaimana tidak unik? Pasalnya, timer ini hadir dengan bentuk sebuah bibir seksi tebal lengkap dengan pulasan lipstik merah dan juga replika sebuah gyoza yang terbuat dari material bahan plastik. Setelah menerima timer unik ini, akun @Raphael_basami pun mengunggah beberapa gambar foto ke dalam akun Twitternya, yang kemudian segera mendapatkan ribuan like dan retweet dari para netizen pengguna Twitter. Tak hanya foto, akun @Raphael_basami tersebut juga mengunggah video singkat.

Dalam video singkat tersebut, terlihat bagaimana betapa anehnya timer berbentuk bibir seksi dan gyoza itu. Disebutkan lebih lanjut, untuk menyalakan timer ini maka sang pemakaianya harus menarik kabel stiker tuas gyoza itu. Jika sudah ditarik, maka perhitungan waktu selama lima menit akan dihitung mundur.

Semakin dekat waktu, alias semakin menuju detik-detik terakhir, gyoza akan semakin mendekati bibir dan sekilas terlihat seperti gyoza yang akan dimakan, barulah kemudian ketika bagian gyoza sudah menempel di bagian bibir, maka akan membuat alarmnya berbunyi.

Kehadiran timer unik berbentuk bibir seksi dan replika gyoza ini pun sontak menimbulkan reaksi di kalangan netizen Twitter, yang kurang lebih terpesona dan juga bingung dengan timer bibir dan gyoza ini.

"Ini keren sekali, aku harap aku memiliki satu buah timer ini," tulis salah satu netizen.

"Bayangkan bibir ini terlihat mengintip-ngintip di dapur rumah yang remang-remang saat malam hari."

"Ini menjijikkan."

"Aku ingin mengetahui, orang seperti apa yang mempunyai ide membuat produk seperti ini."

"Benar-benar benda yang tidak biasa yang ada di dapur," tulis netizen yang lain.

