MEMILIKI kulit yang indah dan sehat tentu menjadi dambaan banyak wanita. Selain menjadi indikasi sehat, kulit yang indah dan baik juga membantu meningkatkan kepercayaan diri seseorang.

Untuk mendapatkan kulit yang indah dan sehat, Anda bisa mengonsumsi buah-buahan dan air putih agar tubuh selalu terhidrasi. Sebab tubuh yang terhidrasi meningkatkan kesehatan kulit.

Kendati demikian, tak bisa dipungkiri beberapa produk kecantikan berperan penting dalam membantu seseorang mendapatkan kulit yang indah dan sehat. Kegunaan produk-produk kecantikan ini dapat memberikan nutrisi tambahan yang tak bisa didapatkan dari buah-buahan dan yang lainnya.

Saat memutuskan menggunakan produk kecantikan untuk kulit, Anda juga wajib melakukannya secara konsisten. Sebab produk yang digunakan secara teratur dan konsisten akan lebih cepat membantu Anda mendapatkan kondisi kulit yang didambakan.

Pada produk perawatan wajah misalnya, Anda dianjurkan menggunakannya saat siang dan malam hari. Hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan kulit wajah sehat secara optimal.

"Untuk produk wajah gunakan saat siang dan malam hari sebelum tidur. Karena ini berfungsi memberikan elastisitas pada kulit wajah," jelas Wenda Tan selaku Head of Professional Affairs dari The Face Inc Group dalam peluncuran produk di Jakarta, belum lama ini.

Selain tips mengaplikasikan produk untuk kesehatan kulit wajah, Wenda juga menyarankan agar para wanita yang memiliki masalah wajah berjerawat bisa konsisten menggunakan krim. Umumnya, krim yang diracik khusus untuk mengatasi jerawat harus digunakan dalam jangka waktu yang lama. Apalagi jika wajah Anda sangat sensitif pada polusi yang mengakibatkan wajah mudah berjerawat.

Bagi wanita, wajah yang mulus dan jauh dari jerawat tentu dapat membuat suasana hati selalu ceria dan mendapatkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Sebelum masalah jerawat menghantui, akan lebih baik jika Anda memperhatikan kesehatan kulit sejak dini untuk tindakan pencegahan, seperti yang dijelaskan oleh Managing Partner The Face Inc Group, Wilson Goh.

"Saya mengimbau kepada semuanya tanpa terkecuali pria dan wanita masa kini, untuk lebih awal memerhatikan kesehatan kulit Anda. Mulailah dari sekarang perawatan untuk kulit tercinta Anda, setidaknya dimulai dengan langkah-langkah dasar yaitu cleanse tone moisturize. Sungguh sangat mudah untuk merawat dan memelihara daripada mengobati, tutup Wilson.

