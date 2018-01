REMAJA jadi masa seorang manusia memiliki gejolak semangat yang membara. Namun, kelemahannya, remaja kerap membedakan diri dengan orang lain.

Fenomena maraknya media sosial ternyata juga memberikan kontribusi pada kepribadian remaja. Media sosial bisa memberi dampak yang buruk bagi perubahan kepribadian, karena mereka merasa berbeda dan jadi memiliki satu standar tertentu untuk merasa diakui oleh netizen.

"Keberagaman sejak zaman dulu sudah ada. Nah, zaman sekarang bedanya keberagaman itu mencolok karena ada media sosial," jelas Vera Itabiliana, psikolog anak dan remaja, dalam acara konferensi pers For Every Face Clean and Clear, Jakarta, Jumat, (26/1/2018).

Lebih lanjut, Vera juga menjelaskan untuk remaja keberagaman bisa menimbulkan dilema. Pasa satu sisi setiap remaja memiliki keunikan sendiri yang tidak dimiliki orang lain. Tapi, di sisi lain remaja butuh diterima di satu kelompok. Tuntutan dari lingkungan terjadi dan itu bisa memengaruhi kepercayaan diri.

Sementara, Yuni Sulistyo, Brand Manager Clean and Clear Indonesia mengatakan, di kalangan remaja Indonesia sekarang ada sebuah tren media sosial yang jika diterima secara bijak bisa membuat sebuah standar dan tingkah laku remaja jadi berubah

"Karena mereka lihat sehari-hari dan pengaruh dari tuntutan standar tersebut, seperti dipermasalahkan dari mana berasal. Jadi sebuah fakta. Tuntutan dan tekanan dapat membuat remaja jadi tidak percaya diri, khawatir, dan resah," ujarnya.

Yuni juga menambahkan dengan seperti itu remaja jadi menahan diri. Akibatnya, remaja jadi tidak bisa tampil sesuai kemampuan, dan tidak bisa menggali secara maksimal potensi yang dimiliki.

"Fenomena remaja membandingkan diri sebenarnya wajar karena saat puber, remaja hanya fokus pada fisik, tapi harus dilawan, jangan sampai remaja melakukan hal yang berbahaya demi mencapai target yang sebenarnya itu target orang lain," imbuh Vera.

Pada remaja selalu timbul rasa tidak cukup, seperti merasa kurang cerah warna kulitnya, kurang pandai, kurang ideal tubuhnya, dan masih banyak hal lain. Untuk menyikapinya, Vera menyarankan agar kembali mengenal diri sendiri, mengenal keunikan, lalu berusaha mengembalikan rasa percaya diri dengan menyadari keberagaman.

"Karena tidak percaya diri jadi bisa menutupi kelebihan yang dimiliki. Untuk itu, jangan terlalu berpatok pada satu orang," jelasnya.

Vera memberikan tips untuk melepaskan beban standar yang kini ada di media sosial. Remaja butuh untuk didukung, diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, dihargai apa yang telah dicapai dan diberi dukungan emosi.

"Orangtua harus mengubah pandangan agar remaja bisa merasa lebih dihargai, jadi anak bisa lebih bersemangat. Oleh karena remaja penuh dengan gejolak emosi selalu butuh didampingi, karena masalah yang berhubungan emosi pasti ada," lanjutnya.

Vera pun berpesan agar selalu jadi diri sendiri, dengan cara fokus pada keunggulan yang dimiliki. Kalau sulit menemukannya, mintalah bantuan teman, orangtua, kakak, atau guru. Kemudian selalu ingat berbeda itu sangat biasa.

"Kalau sama malah aneh, maka remaja harus selalu kritis dengan apa yang dilihat di medsos jangan ditelan mentah-mentah, karena yang ada di media sosial belum tentu seperti adanya," tandas Vera.

(tam)