CHINA menjadi salah satu negara yang memiliki keajaiban dunia, salah satunya adalah Tembok Besar China. Tembok ini membentang berkilo-kilo meter dan pastinya membutuhkan ekstra tenaga untuk bisa menjelajahi semua bagiannya.

Penasaran memang, namun bagi Anda yang memiliki bujet minim, dan tidak bisa mengunjungi China dalam waktu dekat ini, jangan sedih, pasalnya Anda masih bisa mengunjungi destinasi yang juga disebut The Great Wall, tapi di Indonesia. Tidak percaya? Tenang, Indonesia bisa mewujudkan keinginan Anda menjajaki sensasi berjalan menyusuri Tembok Besar.

Janjang Koto Gadang di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat disebut sebut menyerupai Great Wall di China, hanya saja ukurannya lebih kecil.

Panjang tembok besar Janjang Koto Gadang hanya sekira satu kilometer, sementara The Great Wall panjangnya mencapai 21,196,18 kilometer. Jadi, bisa dibilang Janjang Koto Gadang ini miniature The Great Wall of China.

Meskipun lebih kecil dan tidak ada seperempat ukurannya dari The Great Wall, tapi Janjang Koto Gadang cukup menarik untuk dikunjungi dan ditelusuri. Bentangannya di kelilingi rimbun pepohonan yang lebat, sehingga mampu menimbulkan efek teduh bagi para pengunjung.

Janjang Koto Gadang atau Great Wall Bukittinggi menghubungkan Kota Bukittinggi dengan Koto Gadang Kabupaten Agam. Jika Anda berminat untuk mengunjung Janjang Koto Gadang, bisa memilih dua pintu masuk yang tersedia, pertama dari Bukittinggi, yang keberadaannya dekat dari Lobang Jepang, atau dari rute Ngarai Sianok, yang mengharuskan kamu untuk berhati-hati, karena banyak kelokan, jalannya sempit.

Sebelum berangkat ke Janjang Koto Gadang si Great Wall ala Bukittinggi ini, para traveler disarankan untuk membawa bekal minum. Meskipun jaraknya cukup singkat, tapi titian langkah pada anak tangga tetap membuat tenaga terkuras dan keringat bercucuran.

Menelusuri Janjang Koto Gadang, Anda tidak hanya bisa menikmati pemandangan hijau dan teduh dari pepohonan, tapi jua bisa melihat pemandangan sungai, Ngarai Sianok dari ketinggian, dan berolahraga sambil berlibur menikmati pemandangan.

