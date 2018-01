TIDAK bisa dipungkiri, saat Anda sedang hamil, perubahan tubuh dan perubahan emosi itu terjadi sekaligus. Perut yang semakin membesar dengan beberapa keletihan tubuh yang tidak tahu asalnya dari mana sering diimbangi juga dengan perasaan sensitive yang tiba-tiba datang.

Sekali lagi, banyak ibu hamil atau yang pernah hamil menganggapnya wajar. Lalui saja! Tapi, banyak dari ibu hamil yang nyatanya tidak bisa menyikapi hal tersebut dengan baik dan menganggapnya sebuah masalah besar. Pada beberapa kasus, memang bisa terjadi sangat parah dan jangan pernah samakan apa yang terjadi pada Anda dengan orang hamil lainnya.

Nah, selama sembilan bulan, suasana hati dan emosi perempuan hamil menduduki peringkat tertinggi. Dimana, saat mereka bahagia, maka bahagia yang dirasa terlampau berlebihan. Pun juga saat mereka sedih, duh jangan harap cuma dielus dan “disabar-sabarin” perasaannya bisa kembali normal.

“Kehamilan adalah transisi besar dalam kehidupan seorang perempuan dan ini melibatkan perpaduan emosi yang kompleks baik dan buruk,” ungkap Direktur Medis Unit Rawat Inap Psikiatri Perinatal dan Asisten Profesor Psikiatri Universitas Sekolah Kedokteran North Carlona, Chapel Hill, Dr. Mary Kimmel, seperti dikutip dari Live Science.

Terkait dengan mood swing yang terjadi pada masa kehamilan, Kimmel menjelaskan bahwa kehamilan itu perioxe yang unik. Pada tingkat biologis, hormone estrogen dan progesterone meningkat. Ini yang kemudian membuat beberapa perempuan lebih sensitif terhadap perubahan dan itu juga yang membuat mereka lebih mudah tersinggung.

Kimmel yang mengususkan diri pada gangguan mood pada perempuan menambahkan, ada banyak masalah yang harus dihadapi ibu hamil, baik secara psikologis maupun sosial. Ada juga masalah praktis yang terkait dengan membawa kehidupan baru ke dunia ini.

Pada dasarnya, kehamilan itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan, tapi bisa juga menjadi mimpi buruk yang ingin segera diselesaikan. Kimmel menyarankan untuk para ibu hamil menyadari pikiran dan perasaan mereka dengan sangat sadar. Para ibu hamil juga jangan segan untuk membicarakan masalah yang sedang dia hadapi ke orang yang memang paham masalah ini. Jangan sampai semua masalah hanya dipendam sendiri dan malah membuat ibu hamil tersiksa dengan pikiran negatif tersebut.

Bicara mengenai mood swing, menurut buku :Understanding Your Moods When You’re Expevting” karya Mariner (2008), oleh Dr. Lucy Puryear, seorang psikiater yang mengkhususkan diri pada kesehatan mental reproduksi wanita di Baylor College of Medicine, berikut ada 5 mood yang mungkin Anda rasakan selama masa kehamilan

1. Perubahan mood yang tak wajar

Entah itu digambarkan sebagai kemurungan atau keputihan, kehamilan bisa membuat perasaan Anda tidak menentu. “Kehamilan adalah titik transisi dalam kehidupan seorang wanita dan selama masa transisi itu, emosi seseorang bisa naik turun dengan mudahnya,” terang Kimmel. Untuk kenapanya, Kimmel menjelaskan bahwa itu semua terjadi sangat alami.

2. Ketakutan yang berlebihan

Perasaan ini mungkin sudah ada sejak tubuh Anda dinyatan mengandung anak. Bagaimana nanti kedepannya? Bagaimana nanti persalinannya? Bagaimana nanti membesarkan bayinya? Semua ketakutan itu padahal hanya ada di pikiran Anda. Selagi Anda bisa mengatur pikiran buruk itu, maka kehidupan Anda sebetulnya akan baik-baik saja. Khawatir itu boleh, tapi jangan berlebihan!

3. Kegelisahan

Ini masaih satu paham dengan ketakutan yang tidak beralasan, sih. Padahal, ketakutan atau kegelisahan terjadi pada kehamilan itu wajar, karena pada dasarnya seorang ibu ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Namun, ketika si ibu menanggapinya dengan hal yang buruk, itu malah bisa memperkeruh kondisi kehamilan Anda. Rileks saja, moms!

4. Mudah lupa

Pada beberapa kasus, kelupaan yang cukup parah bisa saja terjadi. Kekacauan mental yang cukup berarti akan memengaruhi fungsi otak dalam menyimpan memori. Kontrol diri adalah kunci untuk bisa menyiasati masalah yang satu ini. Ada hal lain yang mungkin bisa jadi pemicu masalah ini, yaitu kurang tidur. Jadi, sebisa mungkin untuk tetap menjaga pola hidup sehat supaya semuanya baik-baik saja.

5. Sangat sensitif

Jangan kaget ketika melihat seorang ibu hamil bisa menangis tersedu-sedu ketika melihat kucing yang mengeluarkan suara tapi tidak ada yang memberinya makan. Air mata yang keluar bisa saja berlebih ketika emosi si ibu hamil sudah sangat besar dan sebetulnya itu bisa dikontrol dengan menjaga perasaan. Pastikan bahwa semua yang Anda lihat itu sebetulnya baik-baik saja dan Anda tidak perlu bersalah atas hal tersebut. Santai dan Tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan. Ketenangan diri kuncinya!

(hel)