GRAMMY Awards tidak pernah terlewatkan sepanjang sejarah. Perhelatan akbar dunia ini menjadi ajang apresiasi tertinggi dari instan musik dunia dalam berkarya. Bak sebuah sejarah, Grammy Awards 2018 pun menjadi sorotan dunia.

Red carpet menjadi salah satu momen paling ditunggu-tunggu oleh mata dunia. Masyarakat pencinta musik pun juga pencinta fashion ingin tahu seperti apa fashion yang mereka bawa ke ajang bersejarah tersebut. Makanya, beberapa dari penyanyi dunia itu mengenakan pakaian yang tidak biasa. Bahkan, bisa dikatakan tidak biasa.

Aksi “Mawar Putih” sebagai bagian dari #Timesup dan #MeToo pun tidak luput dari perhatian. Warna putih diibaratkan sebagai perdamaian dan menjadi langkah awal dalam menciptakan dunia yang lebih damai.

Nah, beberapa penyanyi dunia ini pun mengenakan pakaian putih yang tak kalah cantiknya dengan mawar putih. Membawa pesan damai dan keanggunan seorang perempuan, selebriti dunia ini pun coba membuktikan bahwa pakaian putih itu benar-benar bisa memikat hati siapapun.

Siapa saja selebriti yang mengenakan pakaian putih itu dan apakah mereka berhasil menaklukan red carpet Grammy Awards 2018? Okezone coba merangkumnya khusus untuk Anda. Check it out!

1. Rihanna

Foto ini berhasil diambil oleh crew Rihanna di belakang panggung sebelum pelantun “Umbrella” itu melenggok cantik di Red Carpet Grammy Awards 2018.

Jika diperhatikan secara detail, apa yang dikenakan Rihanna sangat memukau. Mulai dari atas rambutnya hingga ujung kaki. Sederhana, Rihanna hanya mengenakan tanktop putih super seksi namun dia tambahkan coat super tebal warna senada dan langsung memberikan statement di tampilannya. Kacamata retro berwarna cokelat pun menambah classic tampilannya. Heels putihnya un membuat kesan seksi itu terlihat semakin jelas. You did it, girl!

(ren)