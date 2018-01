DUA tahun didirikan, Indonesian Fashion Chamber (IFC) kembali menyelenggarakan agenda tahunannya, yang diikuti oleh lebih dari seratus anggota dari 12 chapter. Bernama January Board Meeting, agenda ini membahas preview program tahun lalu serta konsep program kerja untuk satu tahun ke depan.

Hal ini berkaitan pula dengan kesiapan anggota dari sisi bisnis yang berdampak pada masyarakat luas.

"Rangkaian kegiatan ini merupakan pengayaan tentang tren, kreativitas, mengenai manajemen fesyen terkini. Kemudian, ada coaching untuk desainer yang mana kita harapkan ke depannya kegiatan ini bisa membuat desainer berkembang," ujar Ali Charisma, National Chairman IFC, yang ditemui Okezone di Harris Hotel & Convention, Malang, Jawa Timur, Minggu 28 Januari 2018.

Pada kesempatan ini pula, IFC juga memperkenalkan lebih dari 28 anggota barunya. Mereka pun berkesempatan untuk menunjukkan koleksi busana yang menjadi identitas mereka.

Anggota IFC terbaru tersebut adalah Melly Yunita, Chaera Lee, Novita Yunus, Ajeng Cahyaning, Ichwan Thoha, Ben Kamal, Listya Dyah Rahayu, Lanny Amborowati, Febyantiq, Abdul Hadi, Ayu Ismail, Ressi Dona,Farhan A. Daffa, Alvy Oktrisni, Adi Barlan, Riko Keket, Iffah M. Dewi, Desy Ramona, Raehan Rauf, Cecilia Wijaja,Irma Intan, Elly Virgowati, dan Neera Alatas. Mereka menghadirkan koleksi ready to wear hingga avant-garde, seperti womanswear, menswear, evening gown, busana etnik, hingga busana muslim.

"Sebenarnya total member yang baru ada 30-an, sisanya nanti dilantik tahun depan. Karena ada yang baru bisa datang 23 orang maka yang dilantik tahun ini ada 23 orang," tambah Ali.

Sebagai National Chairman, Ali Charisma pun menaruh harapan kepada para anggota IFC terbaru. Ia berharap adanya perubahan yang dilakukan para desainer saat masuk dan setelah 1-2 tahun bergabung bersama IFC.

"Mereka perlu banyak belajar karena banyak sekali yang baru lulus. Banyak generasi muda yang belum dipoles. Karena itu, manfaat diselenggarakannya coaching yang kami harapkan ada perubahan yang dirasakan teman-teman baru," tuturnya.

Lebih lanjut, Ali juga menekankan pentingnya para desainer untuk membantu orang lain. Pasalnya, masih ada beberapa chapter (cabang) IFC di kota-kota kecil yang ukuran fesyennya belum seperti di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

"Harus punya passion untuk membantu orang lain. Ini penting sekali, desainer perlu tahu dulu mulanya dari mana berharap ke depannya bisa bantuin orang lain. Ke depannya kalau enggak bisa bantu orang lain enggak bisa maju. Karena itu, tema January Board Meeting tahun ini adalah 'We Rise by Lifting Others', kita bisa naik atau berdiri dengan mengangkat orang lain," papar Ali.

