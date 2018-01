SOLO - Mantan bintang panas, Maria Ozawa, tak hentinya membuat warganet heboh. Setelah beberapa hari lalu dia mengunggah foto mengenakan jersey Tim Nasional (Timnas) Indonesia di akun Instagram pribadinya, @maria.ozawa, kini wanita yang lebih terkenal dengan nama Miyabi itu mengungkapkan kesedihannya melalui Instagram.

Dia mengunggah quote bijak yang seolah merupakan curahan hatinya. “Don’t judge me. You know my name, but not my story [Jangan menghakimi saya. Kamu hanya tahu namaku, bukan kisahku],” demikian tulisan pada quote yang diunggah.

Menariknya, Miyabi menuliskan caption menggunakan bahasa Indonesia. Dia memperingatkan netizen agar tidak menilai seseorang hanya dengan melihat apa yang tampak di media sosial.

“Jangan hanya menilai dari apa yang kamu lihat di sosial media. Aku sedih, banyak orang yang menghujatku di kolom komentar,” ungkap Miyabi.

Curahan hati Miyabi itu langsung menjadi perhatian warganet. Banyak yang memberikan dukungan, namun tak sedikit pula hujatan untuk Miyabi.

“Keren, pakai bahasa Indonesia. Aku tahu kamu sudah tobat. Aku selalu mendukungmu. Pasti yang membuatmu sedih orang Indonesia ya? Siapa orangnya? Sini aku pukul dia,” komentar @11atjamak.

“Semangat Maria. Saya tahu kamu sudah tobat,” imbuh @vattmaja_.

“Orang menghina belum tentu lebih baik dari yang dihina. Semangat ya kak,” imbuh @barianto_10.

“Memang sih sudah tobat, tapi tetap saja kesan pertama sulit dihilangkan. Mau bagaimana lagi kalau punya masa lalu kelam. Terima saja,” sambung @yudhhahhaha.

(ris)