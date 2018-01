BANYAK hal yang dicari oleh wanita dari diri seorang pria. Kebaikan, pengertian, dan kesetiaan menjadi beberapa nilai yang diterapkan wanita untuk mencari pasangan hidup.

Selain itu, masih ada beberapa aspek lainnya dari seorang pria yang membuat wanita mudah jatuh cinta. Sifat-sifat tersebut kebanyakan adalah sifat yang mencerminkan kedewasaan dalam menyikapi berbagai keadaan.

Jika Anda belum memiliki pasangan hidup, maka Anda bisa mencari seorang pria dengan karakter ini. Begitu pun jika Anda telah memiliki pasangan dengan sikap di bawah ini, menurut para ahli, jangan pernah tinggalkan dia. Simak ulasannya dilansir dari Independent, Senin (29/1/2018):

Pintar

Secara umum, banyak wanita yang menyukai pria pintar. Ditambah studi terbaru dari Hanken School of Economics di Finlandia menunjukkan bahwa semakin pintar pria tersebut, semakin kecil kemungkinan dia untuk tidak setia. Menurut penelitian, pria yang lebih cerdas cenderung untuk menikah dan setia. Jadi jika Anda memiliki kekasih yang lebih pintar, jangan merasa terintimidasi. Sisi baiknya, dia akan menjadi pasangan yang setia.

(Baca Juga: Pangeran William Akui Belajar Peduli Sosial dan Tanggung Jawab dari Pangeran Charles dan Putri Diana)

Membuat tertawa

Menemukan seseorang yang bisa membuat tertawa adalah hal yang penting. Meskipun leluconnya tidak bisa membuat semua orang tertawa. Menurut penelitian, pria yang senang membuat pasangannya tertawa lebih cenderung sukses dalam pernikahan.

Mendukung karier Anda

Penelitian menemukan bahwa suami merupakan faktor penentu dalam dua pertiga keputusan perempuan untuk berhenti bekerja. Hal ini seringkali karena peran istri dianggap hanya mengurus rumah dan anak. Karena itu, Anda harus merasa beruntung jika mendapatkan pasangan yang selalu mendukung karier Anda.

(Baca Juga: Memang Menyakitkan, tapi Jangan Lakukan 4 Hal Ini Setelah Putus Cinta!)

Menghormati pendapat Anda

Jika seseorang merasa selalu benar dan tidak pernah mau mendengarkan pendapat orang lain, dia bukanlah orang yang baik. Sebaliknya, ketika dia selalu mendengarkan pendapat Anda dan menghormatinya, itu artinya dia padangan yang baik. Menurut Dr. John Gottman, penulis The Seven Principles for Making Marriage Work, jika seorang pria menolak pendapat dari pasangannya, maka dia memiliki masalah kekuasaan.

Merayakan pencapaian Anda

Pencapaian sekecil apapun yang Anda dapatkan, jika dia merasa turut senang, maka dia adalah pasangan yang tepat. Terlebih jika dia ingin ikut merayakan pencapaian yang Anda dapatkan.

(tam)