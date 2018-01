DALAM gelaran sebuah acara penghargaan, khalayak publik tentu paling utama dibuat penasaran dengan sosok-sosok siapa sajakah yang berhasil menjadi pemenang menyabet penghargaan tersebut.

Pasalnya, memang belum tentu setiap bintang yang hadir akan bisa membawa piala yang diperebutkan dalam acara penghargaan tersebut. Well, namun dalam gelaran acara penghargaan tertinggi bagi para insan industri musik di Amerika, Grammy Awards 2018 yang jadi pertanda gelaran Grammy ke 60 ini ada satu hal yang pasti.

Ya, dalam acara penghargaan yang dihelat mengambil lokasi Madison Square Garden, New York ini sesuatu yang pasti tersebut untuk semua bintang yang hadir ialah goody bag atau dengan kata lain gift bag yang memang disediakan bagi semua bintang yang hadir.

Grammy tahun ini, menurut laporan Harper's Bazaar yang menyebutkan bahwa Grammy semalam hadir menyediakan gift bag yang isinya kurang lebih setara dengan nilai nominal USD30000 atau sekira Rp399 juta! Angka yang fantastis bukan untuk ukuran sebuah goody bag? Lalu sebenarnya, apa saja sih isi dari gift bag bernilai hampir 400 juta tersebut?

Isi gift bag mewah Grammy Award 2018 ini ternyata, sebagaimana dilansir Foxnews, Senin (29/1/2018) dari laporan Food & Wine disebutkan ternyata berisikan penuh dengan camilan alias kudapan ringan! Isinya terdiri dari Liquor Lab mixology classes senilai kira-kira hampir USD5000 atau kurang lebih Rp66,6 juta, lalu kredit dari UberEats sebesar USD100 atau sekira Rp1,3 juta, lalu box marijuana dari Lucky Box Club.

Ditambah lagi dengan Southern Wicked Lemonade, produk dari Ocean Sprat, peanut butter keluaran UnReal Snack. Tak hanya cukup sampai di situ, tambahan informasi dari Harper's Bazaar menyebutkan dalam tas souvenir ini juga dimasukkan cokelat bar dari Mraz Family Farms, protein bars dari RxBar, dan produk snack dari Nothing But the Fruit.

Disebutkan lebih lanjut, perwakilan Crafted dari perusahaan marketing Distinctive Assets mengkonfirmasi memang benar adanya konten alias isi tas gift bag Grammy ini mempunyai nilai senilai lebih dari USD30000.

"It is an honor for any artist to be asked to be part of music’s biggest night, and that honor is no less significant for Grammy partners like us. We are so proud to help celebrate sixty amazing years of Grammy magic with our signature backstage gift lounge (Merupakan suatu kehormatan bagi setiap artis untuk diminta menjadi bagian dari pesta musik terbesar, dan kehormatan itu tidak kalah pentingnya bagi rekan Grammy seperti kami. Kami sangat bangga dapat berpatisipasi merayakan enam puluh tahun keajaiban Grammy yang luar biasa dengan hadiah khas dari kami yang telah kami sediakan di belakang panggung." ungkap pendiri Character Distinctive Asset, Lash Fary dalam sebuah pernyataan.

