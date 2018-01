MENJADI salah seorang anak muda yang mampu menjelajahi Kutub Utara dan baru-baru ini menyelesaikan trip ke Kutub Selatan, Jade Hameister tidak lepas dari pujaan dan hinaan. Selama ini, setiap capaian yang dia buat hanya dilihat dari bagaimana penampilannya di foto tersebut, bukan bagaimana usahanya menuju Kutub Utara dan Kutub Selatan.

Jade masih berusia 16 tahun. Tetapi, dia sudah berhasil menjadi perempuan termuda yang menginjakan kaki di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Kebanggaan ini kemudian dinilai lain oleh beberapa netizen yang kurang bersahabat dengan dirinya.

Seperti saat dirinya berhasil menginjakan kakinya di Kutub Utara beberapa tahun lalu. Tepatnya pada April 2016. Kala itu, dirinya berhasil leintasi 62 mil jauhnya dari 88 derajat ke Kutub Utara. Berkat upayanya itu, dia pun mendapatkan predikat sebagai perempuan muda pertama yang mampu menyeberangi jarak yang cukup jauh dari rekor yang pernah ada.

Kemudian, 13 bulan setelahnya Jade kembali melakukan ekspedisi dan membuat sejarah baru lagi dimana dia berhasil membuktikan diri sebagai perempuan muda yang telah bermain ski tanpa bantuan apapun di Greenland.

Nah, di perjalanan bersejarah Jade baru-baru ini, di mana Jade baru saja menjelajah Kutub Selatan melalui rute Gletser Kansas di lepas pantai Antartika, Jade pun dijuluki sebagai wanita pertama yang berhaail melakukan perjalanan berbahaya tersebut.

Tapi, di perjalannya ini, Jade menuai banyak pujian sekaligus hinaan. Itu semua gara-gara foto dirinya sedang memegang piring yang di atasnya tersaji sandwich. Foto itu dia ambil saat berada di kamp yang jaraknya kurang dari satu kilometre dari tiang yang sebenarnya (di mana itu menandakan tiang Kutub Selatan, RED).

Di foto tersebut, Jade menuliskan caption, “I made you a sandwich (ham and cheese). Now ski 37 days and 600 km to the South Pole and you can eat it.” Sontak, foto itu pun menjadi viral dan Jade banyak dihujati komentar pedas dari beberapa netizen.

Apa yang dituliskan Jade, seperti dikutip dari CNN, adalah hanya untuk memberikan semangat kepada setiap perempuan bahwa mereka bisa melakukan hal yang mereka impikan selagi ada usaha dan kemauan yang besar. Foto ini juga sebagai bentuk reaksi Jade yang selama ini selalu dilihat dari penampilannya, bukan dari apa yang telah dia lakukan.

Namun, apa yang dilakukan Jade menurut dia adalah lelucon dan Jade melakukan itu. Untuk mereka yang mengomentari bahwa apa yang dilakukan Jade adalah bentuk penghinaan terhadap perempuan, dia tidak ambil pusing. Yang jelas, dia telah membuktikan bahwa dirinya menjadi perempuan pertama yang ada di Kutub Selatan dengan track yang sulit dan fans-nya tetap melihat dari sisi positif.

Perlu Anda ketahui bahwa perjalanan Jade kali ini berlangsung selama 37 hari dan dia didampingi ayahnya, pembimbingnya yang bernama Eric Philips, dan tim cameramen berjumlah 2 orang dari National Geographic yang mana mereka akan merilis sebuah film dokumenter tentang perjalanan Jade di akhir 2017 itu.

(hel)