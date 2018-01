SEMPAT menguasai Spanyol & Portugal selama 500 tahun, jejak peninggalan peradaban Islam masih bisa dilihat dan dikunjungi hingga sekarang.

Salah satunya di masjid-katedral Cordoba yang kini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di kota Cordoba, wilayah otonomi Andalusia, Spanyol bagian selatan.

Dikenal sebagai masjid-katedral Cordoba dan the Mezquita yang berarti masjid dalam bahasa Spanyol, bangunan bersejarah di kota Cordoba ini kini berfungsi sebagai katedral dengan nama resmi Cathedral of Our Lady of the Assumption. Namun sebelumnya, tepatnya pada abad ke-8 M, bangunan ini merupakan masjid yang dibangun oleh penguasa muslim Cordoba kala itu.

Seorang pangeran dari dinasti Umayyah yang tengah diasingkan, Abd al-Rahman I kabur ke semenanjung Iberia dan mengalahkan gubernur Andalusia, Yusuf al-Fihri. Ia berkeinginan mendirikan tempat ibadah yang bisa menyaingi tempat ibadah di Damaskus, Jerusalem, dan Baghdad.

Ia pun lalu membeli sebidang tanah beserta gereja di atasnya lalu membangun masjid di atasnya. Sedang gerejanya pun dibiarkan tetap berdiri.

Pada akhir abad ke-8 M, masjid besar pun dibangun kembali. Keturunan Abd al-Rahman I, Abd al-Rahman II membangun minaret atau menara untuk melengkapi masjid. Masjid besar Cordoba yang bergaya arsitektur Moorish dilengkapi dengan mihrab dan petikan ayat Al-Qur'an di dinding-dindingnya.

Ciri khas masjid Cordoba yang lain adanya gerbang melengkung bermotif garis - garis warna merah putih. Masjid besar Cordoba dianggap sebagai jantung kota Cordoba dan menempati posisi yang penting di tengah komunitas muslim Andalusia selama 500 tahun.

Sayangnya pada tahun 1236 pasukan Kristen Spanyol berhasil merebut kembali kekuasaan dari tangan penguasa muslim. Masjid besar Cordoba pun diubah fungsinya menjadi katedral.

Minaret diubah menjadi menara lonceng. Beberapa bagian masjid pun dirombak dengan gaya Renaissance. Hingga kini bangunan bersejarah yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO ini masih digunakan sebagai katedral.