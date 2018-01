JAKARTA - Kalau membicarakanya secara ilmiah, kita hanya baru menggaruk-garuk permukaan misteri medis ini. Bidang yang terluputkan secara medis ini mengungkapkan hasil mengejutkan tentang otak manusia.

Kami akan menyajikan di bawah ini sejumlah fakta yang benar-benar akan menggelitik Anda:

1. Dalam perkiran kasar, Anda menggaruk bagian-bagian tubuh yang gatal sekitar 97 kali dalam sehari. Anda mungkin sekarang ini sedang menggaruk-garuk. Silakan, tidak ada yang melihat.

2. Gatal yang disebabkan oleh serangga atau tanaman dipicu oleh racun yang tertinggal di kulit Anda. Racun mulai melepaskan histamin, bagian dari respon kekebalan tubuh Anda. Ini menyebabkan jaringan saraf mengirim sinyal gatal ke otak Anda.

3. Gatal memiliki jaringan saraf sendiri

Sebelumnya kita menyangka bahwa rasa gatal dan rasa sakit dimunculkan melalui jalur yang sama, namun pada tahun 1997 sebuah penemuan baru mengungkap bahwa rasa gatal muncul dari jaringan saraf tersendiri.

4. Tapi sinyal rasa gatal bergerak sangat lambat

Semua jaringan saraf memiliki kecepatan yang berbeda. Sinyal sentuhan berada di kecepatan 200 kilometer per jam. "Rasa sakit yang cepat" (yang Anda alami jika misalnya Anda tidak sengaja menyentuh kompor panas) brgerak dengan kecepatan 80 kilometer per jam. Rasa gatal melaju di kecepatan 2 kilometer per jam - lebih lambat dari kecepatan berjalan kaki.

Hak atas foto iStock

5. Rasa gatal bisa menular, seperti halnya menguap

Para ilmuwan membuktikan hal ini dengan cara begini: kepada sekelompok tikus ditunjukkan sebuah video tentang sekelompok tikus lain yang sedang menggaruk. Kelompok tikus itu kemudian segera meggaruk-garuk juga dengan cepat.

6. Penularan rasa gatal melibatkan sebagian kecil otak yang disebut nukleus suprachiasmatik. Ahli ilmu saraf saat ini belum mengetahui bagaimana bagian otak ini terlibat dalam mengkaji dan menyebarkan perilaku gatal.

7. Menggaruk adalah cara terbaik bagitubuh Anda untuk melawan datangnya gatal

Menggaruk membantu mengusir serangga atau tanaman beracun. Menggaruk juga melancarkan pembuluh darah Anda, membiarkan sel darah putih dan plasma membanjir untuk menyapu bersih racun yang menyerang. Inilah sebabnya mengapa timbul warna kemerahan dan bercak pada kulit.

8. Menggaruk terasa menyenangkan karena melepaskan hormon serotonin dalam otak

9. Tempat paling menyenangkan untuk digaruk adalah pergelangan kaki

Penelitian telah menunjukkan hal ini. Anda mungkin sedang menggaruk pergelangan kaki Anda untuk memastikannya.

10. Semakin lama menggaruk, maka akan semakin gatal

Hati-hati dengan siklus gatal-gatal! Menggaruk kulit akan melepaskan tambahan histamin, mengirimkan tambahan sinyal gatal ke otak Anda. Menggaruk terlalu sering bisa menyebabkan peradangan kulit, berisiko infeksi dan mengakibatkan koreng.

11. Siklus gatal-gatal itu bisa berdampak buruk pada kulit yang menderita masalah seperti psoriasis dan eksim. Antihistamin sering diresepkan untuk mencoba mengurangi efek histamin dan melawan sensasi gatal.

12. Gatal kronis terbukti berdampak besar seperti sakit kronis. Gatal kronis ini sudah lama dikaitkan dengan berbagai penyakit seperti penyakit hati dan limfoma.

(ris)