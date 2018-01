MANUSIA itu kompleks adalah fakta yang tidak bisa dielakkan! Anda tidak bisa menganggap seseorang yang berbeda itu salah. Sebab, setiap manusia memiliki keunikannya masing-masing.

Nah, bicara keunikan yang tidak biasa, aktris dan bintang film dunia Nicole Kidman mungkin salah satu dari list manusia yang bisa dianggap berbeda. Pasalnya, wanita cantik itu ternyata sangat menyukai serangga. Ya, Kidman doyan makan serangga, bahkan memakannya secara hidup-hidup.

Anda mungkin tahu bahwa serangga mengandung banyak protein yang baik untuk tubuh. Tapi, secara visual mungkin Anda setuju bahwa makan serangga adalah sesuatu yang sulit untuk dipercaya dan membayangkan rasanya ada di mulut saja mungkin Anda sudah mual.

Sedangkan Kidman doyan memakannya. Seperti yang terlihat di video yang dipublikasikan oleh The Cut, di mana di video itu Kidman benar-benar menunjukkan dirinya mengonsumsi serangga dan wajahnya terlihat sangat menikmati.

Di video tersebut, Kidman memulainya dengan mengonsumsi "hornworms". Ulat berwarna hijau itu berukuran kecil dan nampak jelas bahwa hewan tersebut masih hidup. Lalu, tanpa aba-aba Kidman mengambil satu dan memasukkan serangga itu ke mulut kecilnya.

Dan apa yang terdengar? Seperti Kidman makan keripik. Ya, crunchy! "Very mouise and I like it," komen Kidman tentang rasa hewan yang pertama.

Berlanjut ke hewan kedua, "mealworms". Ulat yang satu ini berwarna cokelat muda dan saat kamera mengambil gambar hewan itu, pergerakan ulat tersebut terlihat jelas dan cukup mengganggu secara visual.

Hap! "Mealworms" masuk ke mulut Kidman. Kali ini tidak ada suara apa-apa. Tapi, setelah beberapa kunyahan, Kidman berucap, "Hmm.. very recommended!" katanya.

Berlanjut ke serangga berikutnya, yaitu kecoa. Seorang Kidman makan kecoa, guys! Dan apa responnya, "I like it. Something like a nuts," tuturnya sambil tersenyum menikmati kecoa di mulutnya.

Dan hewan terakhir adalah "fried grasshoppers". Hewan ini berwarna cokelat gelap dan berukuran hampir sama seperti kecoa. Setelah mengunyahnya beberapa detik, Kidman berkomentar, "this is amazing. Very recommended to anyone," jelasnya.

(tam)