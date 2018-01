ANDA tentu sudah sering mendengar untuk tidak menerima minuman dari sembarang orang. Alasannya karena bisa saja minuman tersebut sudah dimasuki oleh obat atau zat berbahaya. Selain itu, jangan pula meninggalkan minuman yang masih ingin diminum begitu saja di meja saat Anda hendak pergi ke toilet. Sebab di jeda waktu itu bisa saja ada orang yang berniat tidak baik dengan menaruh sesuatu di minuman Anda.

Kejadian ini pernah dialami oleh Danya Sherman. Sewaktu ia menempuh pendidikan di Spanyol, salah seorang temannya pernah memasukkan obat bius ke dalam minuman dan kemudian menyerangnya. Kejadian itu membuat Danya termotivasi untuk melindungi diri sendiri dan ribuan orang lainnya di masa mendatang.

BACA JUGA:

Mahasiswa yang kini belajar di George Washington University itu membuat KnoNap, sebuah serbet yang mampu mendeteksi 26 dari 40 obat yang sering digunakan dalam tindak kejahatan. Ia menemukan gagasan itu saat sedang mengambil kelas Women’s Entrepreneurial Leadership. "Ini adalah kali pertama saya menyadari bahwa pengalaman pribadi yang terjadi adalah sebuah masalah," tutur Danya seperti yang dikutip dari Independent, Selasa (30/1/2018).

Serbet yang memiliki tagline "The Napkin That Knows" itu mampu mencegah dan melindungi seseorang dari tindak kejahatan seperti pemerkosaan. Cara kerja serbet tersebut adalah tinggal meneteskan sedikit minuman ke setiap sudutnya. "Setiap serbet terlihat dan bertingkah seperti serbet biasa. Jika setelah diteteskan minuman ada perubahan warna, maka bisa diindikasikan adanya obat di minuman," terang Danya.

Dijelaskan lebih lanjut, serbet tersebut mampu melakukan pengujian untuk kelas obat benzodiazepin, termasuk Rohypnol, Xanax, dan Valium. Obat-obatan itu banyak digunakan untuk melumpuhkan korban pemerkosaan. Beruntung ide Danya ini mendapat sambutan yang positif. Pihak universitas dan Halcyon Incubator telah mengeluarkan dana dan bantuan bisnis untuk membuat produk dalam usaha awal.

BACA JUGA:

Danya berharap agar serbet ciptaannya ini bisa mendorong perubahan sosial dan kesadaran terhadap masalah pembiusan melalui minuman semakin besar. "Namun pada akhirnya, tujuan saya membuat KnoNap adalah untuk memberdayakan individu agar lebih aman. Serbet ini dimaksudkan untuk melindungi pria dan wanita," pungkasnya.

(dno)