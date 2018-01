MALAM ini bakal menjadi sesuatu yang menghebohkan Indonesia. Bukan karena masalah politik yang mencekam atau ada kejadian yang bakal membuat Anda kocar kacir dibuatnya. Tetapi, yang akan terjadi adalah penampakan gerhana.

Berdasarkan beberapa informasi yang Okezone terima, gerhana ini diketahui bernama “Super Blue Blood Moon”. Sebelum terjadinya gerhana ini, Anda akan menyaksikan 3 gerhana yang juga tidak kalah keindahannya. Dan jangan khawatir, BMKG telah menyatakan sikap bahwa Anda boleh melihatnya langsung dengan mata telanjang. So don’t worry!

Nah, untuk mengetahui 4 jenis gerhana yang bakal terjadi malam ini, Okezone secara khusus bakal menginformasikannya kepada Anda dan berikut paparannya:

1. Supermoon

Gerhana yang satu ini jarak terdekat bulan dengan bumi, sehingga penampakan bulan terlihat lebih besar. Secara visual, gerhana yang satu ini terlihat berwarna kuning emas secara total.

2. Bluemoon

Bulan purnama kedua dalam satu bulan Masehi. Penampakan bulan ini tentunya menjadi sesuatu yang langka karena bulan yang biasanya berwarna putih pucat, nanti malam akan berubah menjadi berwarana biru laut yang cukup indah.

3. Bloodmoon

Gerhana bulan ini ditandai dengan bulan berwarna merah darah dan berlangsung selama gerhana bulan total. Penampakan visual dari bulan ini tentunya berwarna merah pekat dan akan terlihat bulat sempurna.

4. Super Blue Blood Moon

Gerhana yang benar-benar bakal menjadi sesuatu yang ditunggu oleh banyak orang, khususnya Anda pencinta astronomi. Sebab, kondisi bulan akan terlihat seperti ada dua di mana gerhana bulan Bluemoon dan Bloodmoon menyatu dan tampil berbarengan. Secara visual, tampilannya adalah Bluemoon berada di belakang Bloodmoon. It can be awesome!

Penampakan bulan ini bisa disaksikan di seluruh wilayah di Indonesia. Sekali lagi, Anda bisa melihatnya dengan mata telanjang tanpa ragu. Jadi, tidak perlu khawatir akan bahaya mata yang biasanya terjadi ketika Anda melihat gerhana bulan.

Untuk durasi terjadinya keseluruhan gerhana, diketahui durasinya adalah 1 jam 16 menit pada gerhana total dan 3 jam 22 menit gerhana sebagian dan total.

Sementara itu, untuk prediksi waktu terjadinya, Okezone membaginya dalam pembagian jam yang ada di Indonesia dan berdasar jenis gerhana yang bakal Anda lihat, berikut daftar waktunya:

Gerhana Sebagian mulai :

WIB 18.48

WITA 19.48

WIT 20.48

Gerhana Total mulai

WIB 19.52

WITA 20.52

WIT 21.52

Puncak Gerhana

WIB 20.30

WITA 21.30

WIT 22.30

Gerhana Total berakhir

WIB 21.08

WITA 22.08

WIT 23.08

Gerhana Sebagian berakhir

WIB 22.11

WITA 23.11

WIT 00.11

