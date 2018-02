MEMBELI celana jins di zaman sekarang ini tampaknya sedikit berbeda dari celana-celana denim dulu yang lebih sederhana. Belum habis celana jins transparan, celana 'double jeans', hingga celana jins pamer bokong, kini Asos kembali merilis celana jins aneh.

Bukan untuk dikenakan sebagai bawahan, celana jins ini didesain sebagai bustier atau kemben. Dalam deskripsi produknya, celana jins ini diberi nama 'The Milk It Vintage Re-Worked Denim Bustier Over T-Shirt'.

Sesuai namanya, bustier ini dikenakan pada bagian blus atau kaus dan terbuat dari bagian atas celana jins. Bila Anda tertarik untuk mengenakannya, Anda bisa membeli bustier jins ini dengan harga 35 poundsterling atau setara dengan Rp665 ribuan.

Dan, sama seperti produk-produk celana jins sebelumnya yang dirilis ASOS, bustier jins ini juga kembali mendapat cibiran dari para netizen di dunia maya.

"Apa lagi ini??" ujar pemilik akun @Megggg_stamp di Twitter seraya memberi emoticon terharu.

Well, ini bukan kali pertamanya ASOS membuat desain celana jins unik dan cenderung aneh. Sebelumnya, ada celana jins berpotongan high-waisted yang memiliki aksen cut out atau terbuka di bagian belakang pinggangnya sehingga memperlihatkan sebagian kecil dari bokong Anda. Hadir dengan warna hitam, celana jins ini dilengkapi pula dengan sabuk berwarna senada. Harganya yakni 38 poundsterling atau setara dengan Rp653 ribuan.

Masih memamerkan celana bokong, ASOS juga menghadirkan celana jins yang terbagi menjadi dua bagian, yakni pendek dan panjang. Kedua bagian itu tersambung dengan tali rantai. Hadir dengan warna biru terang khas denim, celana jins ini dijual dengan harga 75 Poundsterling atau setara dengan Rp1.3 jutaan.

ASOS pun bukan satu-satunya brand yang merilis celana jins aneh dan unik. Beberapa brand dari Amerika Serikat dan Eropa pun tak mau ketinggalan mempopulerkan celana jins tersebut. Sebut saja label Opening Ceremony, Vetements, hingga Topshops.

Yang mengejutkan celana-celana tersebut dijual dengan harga yang tidak murah. Demikian seperti dilansir TheSun, Kamis (1/2/2018).

(hel)