JIKA mendengar kata pemakaman atau rumah duka, kata yang langsung terlintas di pikiran adalah perihal kematian, kesedihan, juga kehilangan.

Apalagi yang namanya kematian, tidak siapapun bisa mengetahuinya dengan tepat. Tidak untuk kematian diri sendiri, sanak keluarga terdekat, dan juga orang lain. Apalagi soal tetek-bengek lainnya, misalnya perihal makanan yang pasti akan jadi hal terakhir untuk dipikirkan.

Namun nyatanya, tidak dengan rumah duka satu ini. Bagaimana tidak? Pasalnya, disebutkan rumah duka alias funeral home satu ini menawarkan hidangan gratis atau free meal kepada orang-orang yang telah merencanakan jasa layanan pemakaman dengan mereka.

Yup, Anda tidak salah baca kok! Karena memang benar rumah duka, Milwaukee Funeral Home, Krause Funeral Homes sebagaimana dilansir Thedailymeal, Kamis (1/2/2018) adalah sebuah rumah pemakaman yang menawarkan pizza gratis kepada siapa saja yang merencanakan layanan pemakaman (pre-funeral) dengan mereka. Di mana Krause Funeral Homes and Cremation Services mengadakan acara yang bertajuk "Pizza and Pre-Plan" pada 20 Februari untuk calon konsumen masa depan. Nah, nantinya para poeserta yang hadir akan menikmati pizza gratis sambil belajar tentang bagaimana pilihan jasa layanan atau service proses pemakaman mereka masing-masing akan dijalankan.

Acara ini sendiri bahkan diumumkan secara luas melalui unggahan sebuah foto pizza keju yang tampak lezat, dengan keterangan bertuliskan " Enjoy a FREE meal while our expert staff explains your memorialization options, answers your questions, and shows you how the decisions you make today will benefit your loved ones for years to come (Silahkan nikmati hidangan makanan gratis ini sembari para staf ahli kami akan menjelaskan tentang pilihan acara memorial, menjawab segala pertanyaan, dan memperlihatkan kepada Anda bagaimana keputusan yang dibuat hari ini akan memberikan manfaat kepada orang-orang tersayang di hidup Anda selama bertahun-tahun yang akan datang)," bunyi keterangan yang tertera di dalam foto tersebut.

Untuk acara ini sendiri, pemilik rumah duka Krause Funeral Homes, Mark Krause mengatakan kepada stasiun berita KENS, bahwa ia mengharapkan sekitar 60 hingga 70 orang akan menghadiri acara tersebut dan ia akan memesan pizza sekitar 20 buah dari sebuah area pizzeria bernama Vino Cappuccino.

"Makanan bisa membuat orang santai, jika kita bisa memberikan sesuatu untuk dimakan kepada seseorang, kita bisa meluangkan waktu untuk memberi mereka informasi tentang mengapa mereka harus melakukan rencana soal persiapan pemakaman," ungkap Mark Krause kepada KENS.

Untuk keterangan lebih lanjut, sejauh ini pihak portal berita The Daily Meal sudah berupaya untuk menghubungi pihak Krause Funeral Homes untuk dimintai komentar.

