PARIWISATA Indonesia terus dikembangkan. Sebagai negara dengan kebudayaan yang melimpah dan kekayaan alam yang terbentang luas, tentunya itu menjadi anugerah yang mesti disyukuri dan terus dijaga.

Nah, salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi sorotan banyak turis selain Bali adalah Banyuwangi. Kabupaten ini berada di Jawa Timur dan ditetapkan sebagai wilayah terbaik nomor dua di Jawa Timur setelah Surabaya.

Namun, keindahan Banyuwangi di mata dunia sudah banyak dikenal publik. Sebut saja Kawah Ijen atau juga Gandrung Sewu. Selain dua event itu, ternyata khusus di 2018 ini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mempersipkan 77 event yang bakal memeriahkan dan menambah jumlah turis mancanegara yang datang ke kabupaten itu.

(Baca Juga: Viostin DS Mengandung DNA Babi Bukti Lemahnya Kontrol Pengawasan Produk Suplemen di Indonesia)

Terkait dengan tujuan penambahan jumlah turis, diterangkan dalam keterangan pers Kementerian Pariwisata RI, Indonesia sendiri memiliki target wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 17 juta kunjungan tahun 2018 dan tahun berikutnya naik menjadi 20 juta wisman.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menuturkan bahwa adanya 77 event dalam Banyuwangi Indonesia Festival 2018, tentunya menjadi salah satu ajang memperbesar jangkauan jumlah wisman ke Indonesia. Dengan branding yang baik, tentunya target tersebut bisa dicapai.

"Pemerintah sangat yakin dengan kualitas yang bakal disuguhkan di Banyuwangi Indonesi Festival 2018. Mengingat Kabupaten Banyuwangi sendiri adalah salah satu wilayah di Indonesia yang terus berkembang dan memang memiliki alam yang indah," ucapnya saat diwawancarai di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Kamis (1/2/2018).

Selanjutnya, Arief juga menjelaskan bahwa Banyuwangi telah ditetapkan sebagai satu di antara 10 destinasi yang di-branding atau co-branding Wonderful indonesia dengan brand "Banyuwangi The City of Carnaval and Festival". Beberapa aspek penilaiannya adalah atraksi, amenitas, dan aksebilitas, terutama masalah konektivitas yang sudah semakin membaik.

(Baca Juga: Tak Semua Viostin dan Enzyplex Mengandung DNA Babi)

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa kekuatan pariwisata di Banyuwangi ini juga karena konsep gotong royong yang masih kental. Jadi, setiap ada event di Banyuwangi, maka masyarakat akan ikut campur langsung dalam pagelaran event tersebut.

Hal itu dianggap sebagai salah satu hal yang spesial dibandingkan wilayah lain. Bahkan, sebut saja acara International Tour de Banyuwangi Ijen. Perlu Anda ketahui, nanti banyak masyarakat setempat yang akhirnya menjaga batas track.

"Jadi, kami juga ingin memperkenalkan konsep gotong royong ini ke wilayah lain agar bisa ditiru," terangnya.

Bicara mengenai 77 event yang bakal mengguncang Indonesia, ternyata ada 5 event unggulan yang bisa menjadi referensi Anda untuk datang dan merasakan langsung euforia Banyuwangi.

5 Event itu antara lain International Tour de Banyuwangi Ijen, Banyuwangi Ethno Carnival, Festival Gandrung Sewu, Banyuwangi Beach Jazz Festival, dan Jazz Ijen.

Sedikit informasi, bagi Anda yang penasaran dengan ke-77 event Banyuwangi Indonesia Festival 2018 ini, Anda bisa mengecek jadwalnya di aplikasi khusus yang sudah bisa diunduh di ponsel pintar Anda.

(tam)