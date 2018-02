LETAKNYA yang dekat dengan Indonesia, membuat banyak wisatawan Tanah Air melancong ke Singapura untuk liburan. Negara ini memiliki batas langsung dengan ujung selatan Malaysia, dengan jumlah penduduk mencapai 5,6 juta jiwa.

Di Singapura identik dengan pusat jajanan, punya banyak taman kota, dan tentu saja, koktail Singapura Sling yang terkenal tidak boleh dilewatkan. Jika Anda merupakan travelers yang baru kali pertama mengunjungi Singapura, berikut daftar kegiatan dan destinasi yang mesti Anda lakukan, dilansir dari CNN, Jumat (2/2/2018).

Ikut tur berkeliling

Singapura memiliki banyak bangunan bergaya Victoria yang indah sepanjang sungai Singapura, tepatnya di sebelah barat Marina Bay. Dengan mengikuti tur berkeliling, Anda bisa melihat-lihat Grand City Hall, Old Supreme Court, The Peranakan Museum, Fort Canning Flagstaff, St. Andrew’s Cathedral, Victoria Theater and Concert Hall, and The Art House.

Selain itu, Anda juga bisa mengunjungi National Gallery Singapore yang memajang banyak karya seni dari seniman asal Asia, salah satunya Yayoi Kusuma asal Jepang. Di National Gallery Singapore Yayoi menampilkan cermin-cermin tak terbatas, pola-pola, dan cahaya untuk menciptakan pengalaman visual yang menarik bagi para pengunjungnya.

Makan di pusat jajan

Mengunjungi Singapura, artinya Anda harus merasakan nikmatnya makan di salah satu kota makanan terbaik di dunia. Cobalah Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodle. Jika tidak, Anda masih bisa menikmati jenis makanan atau jajanan lainnya, seperti olahan nasi, karena ada ribuan kios jajanan, yang menjual beragam makanan, yang enak dan murah.

Menikmati koktail

Singapura juga memiliki satu minuman yang terkenal, disebut Singapore Slings, tapi bukan satu-satunya. Pasalnya, negara ini masih memiliki banyak koktail yang tidak terhitung jumlahnya, terutama di Clarke Quay, Club Street, China Town, dan sekitar daerah Ann Siang Hill.

Pergi ke Chinatown

Di Singapura juga banyak ditemui beragam kebudayaan dan karakter masyarakatnya. Di Chinatown khususnya, Anda akan menemukan Kuil Thian Hock Keng, yang tertua di Singapura, Kul Budha Tooth Relic, dan Kuil Sri Mariamman. Di sisi utara, ada daerah yang bernama Little India, di sini Anda akan melihat orang-orang India lalu lalang dengan gaya khas mereka. Selain itu, Anda juga bisa menikmati masakan India yang lezat.

Jelajah Gardens by the Bay

Tepat di belakang Marina Bay Sands, ada sebuah jalan setapak yang menanjak mengarah ke kebun yang memenangkan penghargaan, yaitu Gardens by the Bay. Lahan seluas 101 hektar ini menyediakan ekosistem yang futuristik, danau, taman yang tidak biasa karena berbentuk vertikal dan tingginya 164 kaki atau setara dengan 49,9 meter.

