BAGI beberapa orang, perut buncit dianggap sebagai sebuah persoalan besar. Selain rentan terhadap penyakit, orang yang memiliki perut buncit juga mengalami kesulitan memadupadankan busana. Alasan-alasan ini membuat orang yang memiliki masalah ini tidak tinggal diam. Mereka berlomba-lomba mencari solusi mengatasi masalah ini. Berikut daftar solusi perut buncit versi jajak pendapat KORAN SINDO.

1. Sit Up (46%)

Sit up merupakan salah satu cara yang dirasa efektif untuk mengecilkan perut. Untuk pemula, sit up dapat dilakukan sebanyak 10 kali dan bisa dilanjutkan dengan latihan push up sebanyak 10 kali. Naikkan intensitas latihan setiap harinya untuk mendapatkan hasil maksimal. Rutin melakukan olahraga ini, selain bermanfaat menghilangkan lemak di perut juga bermanfaat mengontrol nafsu makan karena membuat perut mudah kenyang.

2. Jogging (13%)

Jogging merupakan salah satu olahraga bermanfaat untuk mengecilkan perut. Lakukan olahraga ini minimal 30 menit sehingga kalori yang dibakar dalam tubuh lebih banyak. Meskipun dilakukan secara santai, jogging juga memiliki manfaat yang hampir sama dengan olahraga lari.

3. Diet (12%)

Diet bukan hanya bermanfaat mengecilkan perut buncit melainkan juga untuk mendongkrak kesehatan. Saat ini sudah banyak jenis diet. Seseorang harus pintar-pintar memilih jenis diet karena jika salah pilih maka hal itu dapat berakibat buruk pada kesehatan tubuh.

4. Perbanyak konsumsi sayur dan buah (9%)

Sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan makanan rendah lemak dengan kandungan kalori sedikit dan serat tinggi. Kondisi tersebut membantu melancarkan pencernaan. Sayuran seperti brokoli, kubis, kembang kol merupakan makanan yang dapat memberantas lemak di perut.

5. Renang (5%)

Berenang adalah salah satu olahraga kardio yang efektif mengecilkan perut buncit. Olahraga yang melibatkan semua anggota tubuh ini mampu membakar lemak dalam tubuh. Dengan melakukan olahraga ini secara rutin, bukan saja perut menjadi rata namun massa otot pada bagian tubuh tertentu seperti lengan, kaki, dan perut juga berkurang.

6. Senam (4%)

Senam aerobik menjadi salah satu jenis olahraga paling direkomendasikan karena dapat membakar kalori secara bertahap dan konsisten. Senam aerobik mempertahankan unsur-unsur penting dari aktivitas fisik yang baik, berkesinambungan, dan memiliki ritme teratur. Gerakan teratur seperti aerobik membuat asupan oksigen yang dipakai tidak cepat habis dan dapat membakar kalori secara efektif.

7. Atur pola makan (3%)

Pola makan memiliki andil besar terhadap kesehatan tubuh. Makan tidak teratur dapat menyebabkan perut menjadi buncit. Sebab itulah penting untuk mengatur pola makan mulai dari bangun tidur hingga hendak tidur kembali. Untuk menghindari perut buncit, makan malam di atas jam 7 malam juga sangat tidak dianjurkan.

8. Minum obat susut perut (2%)

Usaha maksimal yang tidak dibarengi dengan hasil maksimal pada akhirnya membuat banyak orang memilih jalan pintas yakni dengan meminum obat susut perut. Terkadang konsumsi yang mereka lakukan pun tidak berdasarkan petunjuk dokter sehingga banyak yang berakibat fatal.

9. Sepeda (2%)

Bersepeda juga dapat membakar kalori secara bertahap. Dengan kata lain bersepeda secara rutin dapat mengecilkan perut yang buncit dengan efektif. Lakukanlah olahraga ini selama 30 menit setiap harinya bisa di pagi atau di siang hari. Selain dapat mengecilkan perut buncit, bersepeda juga melatih otot paha dan tungkai agar lebih kuat.

10. Fitness (2%)

Fitness adalah olahraga ampuh membakar lemak karena tenaga yang dikeluarkan saat melakukan olahraga ini cukup besar meskipun gerakannya statis. Beberapa gerakan yang bisa dilakukan membantu mengecilkan perut buncit antara lain, elliptical trainer, vertical leg serta crunch fitness.

