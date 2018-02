BELAKANGAN ini cuaca di Ibu Kota Jakarta memang sangat tidak menentu. Sedang panas terik, lalu kemudian tiba-tiba langsung turun hujan deras, lalu tidak lama kemudian langsung panas terik kembali.

Selain membuat kondisi tubuh jadi gampang sakit, kondisi cuaca yang tidak menentu ini juga sedikit banyak memusingkan banyak kaum wanita. Sebab, cuaca dan udara yang tidak menentu ini, pastinya sedikit banyak mempengaruhi keawetan make-up yang dipulas untuk menunjang kegiatan sehari-hari.

Berulang kali retouch make-up tentu sangat merepotkan dan menyita waktu bukan? Lalu, sebetulnya apakah kunci agar pulasan make-up di wajah tetap awet tahan lama walaupun dihadapkan dengan cuaca yang tidak menentu ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka Okezone pun bertanya kepada beauty expert dari LTPro, Erlin.

"Sebetulnya kunci dari make-up nempel tahan lama walau cuaca lagi kayak gini sih, dari perawatan kulit terlebih dahulu. Itu yang pertama, make-up tahan lama ya kulit harus bersih dulu. Setelah perawatan kulitnya sudah bagus, baru perhatikan produk make-up nya. Kuncinya ada di pemakaian foundation dan bedak," papar Erlin kala ditemui Okezone, Jumat (2/2/2018) dalam acara High Tea with HighEnd "The Perfection of Life" di Branz, Metropolitan Tower, Jakarta Selatan.

Lebih lanjut Erlin menjelaskan, pemakaian foundation dan bedak ini harus diperhatikan teksturenya. Jika memiliki kulit yang berminyak, tidak disarankan memakai foundation dengan tekstur padat karena terlalu meng-covering wajah sehingga membuat kulit tidak bisa bernafas.

"Untuk kulit berminyak, jangan pakai foundation yang padat itu terlalu covering, pakai yang cair saja yang ringan jadinya kulit masih bisa nafas. Untuk bedak pakai bedak tabur jangan padat alias compact," tambahnya.

Sedangkan untuk tipe kulit kering, base make-up dengan pemakaian foundation bisa dipilih yang jenis apapun.

"Kulit kering, biar make-up nya nempel itu buat lembap dulu kulitnya. Caranya sebelum beraktivitas di pagi hari, setiap malam jangan lupa pakai krim malam dan serum biar kulitnya lembap. Lalu kemudian di pagi hari, harus pakai sunblock dulu baru foundation. Foundation sih jenis apa saja, yang penting biar nempel yang dilembapin dulu kulitnya. Sebelum pakai bedak padat, bisa juga disemprot face mist dulu," tandasnya.

(hel)