PEKAN depan ajang bergengsi New York Fashion Week 2018 dihelat. Banyak desainer meramaikan ajang tersebut, termasuk Vivi Zubedi dari Indonesia yang akan membawa kain khas Kalimantan.

Desainer berhijab cantik ini akan membawa kreasi kain sasirangan dan pagatan. Dia mengangkat tema Urang Baruna dengan keunikan yang diciptakannya.

Vivi mengatakan, karyanya tersebut diperuntukkan wanita yang ada di seluruh dunia. Koleksi ini sangat unik dan akan cantik dipakai oleh para model eksklusif saat melenggang di atas panggung pagelaran ternama itu.

"Karya ini dipersembahkan from women, by women, and to all women all over the world”. Tidak hanya sampai di situ, banyak hal lain yang harus di-highlight," ujar Vivi saat ditemui di Plaza Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Istimewanya lagi, tambah Vivi, sebagian hasil penjualan dari koleksinya tersebut akan didonasikan, sebagai bentuk apresiasi kepada pengrajin kain tradisional di Kalimantan. Dia yakin, saat membawa kain ini ke New York banyak orang jatuh cinta dan membelinya.

Nantinya, Vivi akan menampilkan 30 koleksi pakaian dari bahan kain sasirangan dan pagatan yang berbeda. Dia akan mengaplikasikan dalam bentuk dress, atasan, bawahan, dan outer. Tak lupa aksesorisnya dan payet yang digunakan seluruhnya berasal dari daerah Kalimantan Selatan.

Inspirasinya itu didapatkan dari semangat para wanita pengrajin kain tradisional di Kalimantan Selatan. Dengan adanya simbol kesatuan dan keunikan budaya Indonesia.

Adapun keunikan lain dari kain itu yakni menonjolkan warna dan keindahan. Ada simbol kerja keras, gairah, dan cinta para pengrajin yang membuat kain itu tampak sempurna.

"Koleksi ini juga merupakan misi saya untuk mengenalkan hasil kerajinan dan kebudayaan Indonesia ke mata Internasional. Mengingat perkembangan modest fashion muslim di Tanah Air kian maju," tambahnya.

Perhelatan New York Fashion Week 2018 akan dilaksanakan di The Shows yang berlokasi di NY Industria, 775 Washington Street, New York, NY 10014. Pastinya ada banyak koleksi lainnya yang dibawa oleh desainer Indonesia, tentu tak kalah menarik.

