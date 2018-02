Siapa tak kenal Eva Celia, publik figur perempuan berbakat yang namanya tenar belakangan ini. Gaya hidup sehatnya patut di contoh, termasuk caranya untuk mencegah kanker yang mudah mengancam wanita.

Putri Sophia Latjuba ini sangat bersyukur karena lahir dan besar di keluarga yang menerapkan gaya hidup sehat. Sejak kecil, ibunya, model seksi Sophia Latjuba selalu mengajarkan untuk rajin berolahraga dan mengatur pola makannya yang sehat.

Setiap hari, Eva bahkan rela memasak makanan untuk disantap sendiri di rumah, daripada harus membeli makanan di luar. Dia tipe perempuan yang memilih makanan sehat, termasuk segala jenis sayuran yang tak pernah ketinggalan.

"Saya kalau makan hati-hati sekali, lebih suka masak sendiri karena itu bentuk self love yang selalu dilakukan setiap hari. Misalnya saya tidak makan daging, tapi lebih pilih sayuran saja," ujarnya dalam acara Tokopedia Rayakan Self Love bersama Duma X By Lizzie Parra X Eva Celia di kawasan SCBD, Jakarta, belum lama ini.

Perempuan 25 tahun itu mengaku bahwa penyakit yang paling ditakuti yakni kanker serviks. Menurutnya, siapa saja bisa terserang penyakit ganas ini, meski di usia yang masih muda.

Dia sangat peduli dengan kondisi kesehatan tubuh yang sejatinya harus dijaga. Juga, kesadaran untuk menjalankan gaya hidup sehat yang diterapkan Eva dianggap tepat.

Karenanya, setiap tahun dia pun rutin melakukan deteksi dini penyakit yang disebabkan oleh human pappiloma virus tersebut. Mencegah penyakit kanker baginya adalah hal yang sangat penting, di samping menjalankan gaya hidup sehat.

"Sebagai wanita kita sangat penting menjaga kanker serviks. Setiap tahun saya pap smear karena anjuran dokter," katanya.

Pap smear salah satu cara untuk skirining kanker serviks yang boleh dilakukan pada perempuan di atas 21 tahun. Langkah pencegahan tersebut sangat efektif yang harus dilakukan rutin.

Eva sangat menyerukan kepada para perempuan dari kalangan apapun harus mencegah serangan kanker. Penyakit ganas ini munculnya sulit diprediksi, apalagi jika Anda salah satu orang yang punya faktor risiko.

"Tapi kembali lagi ya, setiap orang punya cara masing-masing cegah kanker. Kalau saya ya seperti itu," pungkasnya.

(ren)