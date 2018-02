SAAT hamil dan sesudah melahirkan banyak perubahan yang terjadi pada bentuk tubuh wanita. Hal inilah yang mungkin saja dialami oleh Kylie Jenner usai melahirkan putrinya.

Bukan tak mungkin bila bungsu dari klan Kardashian-Jenner itu diserang rasa khawatir dan panik akan perubahan bentuk tubuhnya. Mengingat Kylie Jenner merupakan salah seorang publik figur yang menjadi pusat perhatian masyarakat dunia.

Namun, sejatinya kekasih dari Travis Scott itu tak perlu khawatir bila bentuk tubuhnya semakin membesar. Pasalnya, Caitlyn Jenner dikabarkan akan memberikan hadiah berupa biaya operasi plastik untuk Kylie Jenner usai dirinya melahirkan.

Ya, Kylie memang menyadari bahwa selama masa kehamilan tubuhnya menjadi tampak berbeda. Ia kerap merasa khawatir lantaran penampilannya menjadi tak secantik para saudara perempuannya. Di saat itulah, Kim Kardashian berusaha untuk menghibut Kylie agar mau menerima bentuk tubuhnya.

“Bobot tubuh Kylie Jenner sudah naik hingga 40 pounds (18 kilogram-red). Dia merasa sangat besar. Dia benci hamil dan mengatakan dia tak pernah merasa segendut ini dalam hidupnya,” ungkap salah seorang sumber.

“Bentuk tubuhnya berubah dan dia merasa tak percaya diri. Dia selalu merasa khawatir dan tidak seseksi atau secantik saudarinya,” lanjut sumber tersebut.

Mengutip HollywoodLife, Senin (5/2/2018), Caitlyn Jenner kini dikabarkan akan memberikan biaya operasi plastik sejumlah USD50 ribu atau setara dengan Rp650 jutaan kepada Kylie Jenner sebagai hadiah pasca melahirkan.

Seorang sumber mengatakan bahwa sejak Caityln Jenner bertransformasi gender melalui operasi plastik, hal satu-satunya yang membuat Caitlyn tetap merasa dekat dengan anak-anaknya adalah make-up dan prosedur kecantikan.

“Sejak Caityln bertransformasi, satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa dekat dengan anak-anaknya adalah make-up dan prosedur kecantikan. Dia berjanji akan membiayai Kylie penuh untuk mengubah bentuk tubuh, seperti sedot lemak di bagian perut, mengangkat payudara, serta sedot lemak sebanyak yang dia inginkan,” tutur salah seorang sumber.

Kabar ini mencuat ke permukaan setelah Kris dan Caityln Jenner dikabarkan berseteru mengenai siapa yang mendampingi Kylie saat melahirkan. Kris ingin dirinya yang menemani Kylie, sama seperti dirinya yang menemani Kourtney saat melahirkan dulu.

Selain itu, Kris ingin agar proses persalinan Kylie bisa difilmkan untuk menjadi salah satu episode dalam reality show mereka, Keeping Up with The Kardashians. Sementara, di sisi lain, Caityln tak terlalu senang dengan pendapat Kris.

Lantas, akankah Kylie Jenner melakukan operasi plastik usai beberapa bulan melahirkan untuk mengembalikan bentuk tubuhnya? Well, kita tunggu saja nanti, ya.

(hel)