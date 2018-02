SETIAP tanggal 4 Februari selalu diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Di Indonesia sendiri prevalensi penyandang kanker masih cukup tinggi yaitu sekira 350 ribu orang per tahun. Hingga saat ini kanker merupakan salah satu penyebab utama kematian pada seseorang.

Berdasarkan fakta di atas, tentu diperlukan beragam cara untuk memerangi kanker. Menurut Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr H.M. Subuh, MPPM, untuk mengatasi dan memanajemen masalah kanker dibutuhkan dukungan dari berbagai elemen.

"Di Indonesia, untuk mengatasi masalah kanker masih sebatas pada melakukan pengendalian bukan pencegahan. Tidak banyak orang yang peduli, berperan aktif, dan berkontribusi terhadap kanker," tuturnya saat ditemui dalam pembukaan Training of Trainers (TOT) Nasional dan Seminar Kanker Untuk Awam, Senin (5/2/2018) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sebagai contoh, ketika seseorang terkena kanker, usaha yang dilakukan adalah bagaimana caranya agar kanker tidak berkembang ke stadium selanjutnya. Namun sebelum terkena kanker, masih banyak orang yang enggan untuk menghindari faktor risiko.

Ditambahkan oleh Subuh, untuk menggalakkan peran aktif individu dalam pencegahan kanker, maka diperlukan intervensi pengetahuan. Masyarakat awam harus diberikan pengetahuan tentang kanker secara baik. Selain itu, perubahan pola perilaku, faktor lingkungan, dan kepedulian juga harus diintervensi guna mencapai target tersebut.

Tidak bisa dipungkiri jika di negara berkembang seperti Indonesia, pengetahuan tentang pola hidup sehat, pencegahan, dan deteksi dini kanker masih sangat rendah. Padahal, semakin lambat kanker didiagnosa otomatis perawatannya semakin lama dan membuatnya berada pada tahap stadium lanjut. Jika sudah begitu maka tingkat keberhasilan pengobatan kanker menjadi lebih kecil.

Guna membangun kepedulian masyarakat terhadap kanker, Komite Penanggulangan Kanker Nasional (KPKN)mengadakan TOT dan seminar tentang kanker yang berlangsung 5-7 Februari 2018. Mengangkat tema We Can I Can acara itu bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan mengenai kanker. Dengan cara itu, diharapkan masyarakat awam bisa mendapatkan pengetahuan lebih mendalam tentang kanker dan melakukan perubahan di sekitarnya untuk memerangi penyakit tersebut.

(hel)