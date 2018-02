TAHUKAH Anda bahwa survei menemukan orang berusia 60-an paling puas dengan tempat tidur dan memiliki seks terbaik.Banyak orang lanjut usia terus mengeksplorasi dimensi seksualitas mereka.

Melansir Dailymail, Senin (5/2/2018), Survei tahunan Singles in America yang kedelapan melakukan survei kepada lebih dari 5.000 orang lajang di AS. Ditemukan bahwa wanita lajang memiliki seks terbaik pada usia 66 tahun dan pria usia 64 tahun.

Terapis seks Dr Madeleine Castellanos mengatakan bahwa “bercinta lebih memuaskan bagi pria dan wanita lajang di usia 60an karena mereka berpengalaman dan tahu apa yang mereka inginkan.”

Dia juga menambahkan, “banyak pria dan wanita suka menjadi lincah di usia 60an karena mereka lebih bebas dan tahu apa yang mereka suka secara fisik".

Penelitian lainnya yaitu Sebuah studi tahun 2007 yang diterbitkan di The New England Journal of Medicine menemukan bahwa mayoritas orang tua yang telah menikah atau memiliki pasangan intim secara seksual aktif berusia 80-an.

Manfaat yang timbulkan melakukan seks diusia 60-an adalah:

Sistem kekebalan yang lebih kuat

Melakukan hubungan seks sekali atau dua kali seminggu meningkatkan tingkat antibodi hingga 30 persen, menurut ilmuwan dari Wilkes University, Pennsylvania. Hal ini diduga karena orang yang aktif secara seksual lebih banyak terpapar bakteri dan virus, sehingga menghasilkan pelepasan antibodi yang lebih besar.

Kesehatan jantung lebih baik

Pria berusia 50-an yang melakukan hubungan seks setidaknya dua kali seminggu memiliki 45 persen penurunan risiko penyakit jantung, menurut para ilmuwan di New England Research Institute, Massachusetts.

Tekanan darah rendah

Sebuah studi oleh Michigan State University menemukan bahwa wanita berusia antara 57 dan 85 tahun yang masih menikmati seks cenderung tidak memiliki tekanan darah tinggi.

Rasa sakit yang alami

Seks memicu pelepasan hormon 'feel good' yang disebut endorfin yang menghilangkan rasa sakit.

Risiko penurunan kanker prostat

Para ilmuwan di National Cancer Institute di Meyland menemukkan pria yang mengalami ejakulasi setidaknya 21 kali dalam sebulan adalah sepertiga lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan penyakit ini.

