SIAPA yang tak senang bila foto Outfit Of The Day (OOTD) yang Anda unggah di Instagram banyak mendapat 'like'? Untuk bisa menarik perhatian para pengguna Instagram, tentu ada sejumlah trik yang perlu Anda lakukan, terutama bila ingin banyak followers memberi like foto serta video yang Anda unggah di Instagram.

Beberapa orang di antaranya ada yang menggunakan filter hingga memasukkan hashtag tertentu yang ramai dipakai banyak orang. Hal itu bertujuan agar foto atau video yang diunggah bisa mendapat banyak 'likes'.

Tapi, tahukah Anda bila untuk mendapatkan jumlah like, Anda perlu mengunggahnya di jam-jam tertentu? Ya, sebuah polling yang dilakukan oleh para ahli berpikir bahwa pukul 11.00 WIB dan pukul 13.00 WIB adalah waktu terbaik untuk mengunggah foto. Termasuk di waktu makan siang.

Sementara sebuah layanan yang mengatur jadwal post Instagram atau bernama Latergramme, melakukan analisis terhadap lebih dari 61 ribu posts untuk menentukan kapan foto yang diunggah ke Instagram mendapatkan banyak 'likes'.

Mengutip TheSun, Selasa (6/2/2018), rerata orang yang tergabung dalam tim yang melakukan analisis tersebut menemukan bahwa pada pukul 14.00 WIB dan pukul 17.00 WIB adalah waktu terbaik untuk mengunggah foto. Ini yang membuat foto atau video Anda menarik perhatian para pengikut di Instagram. Mengapa demikian?

"Kami menganggap bahwa di jam tersebut banyak orang yang akan membuka Instagram tetapi tidak mengunggah foto apa pun," ujar Matt Smith, pendiri Latergramme.

Smith juga menambahkan bahwa mengunggah foto pada jam 5 sore adalah waktu yang sangat tepat untuk membuat orang lebih banyak melihat unggahan foto Anda. Pasalnya, pada waktu tersebut orang-orang sudah menyelesaikan pekerjaan kantor dan sebelum mereka pulang ke rumah di malam hari.

Sementara, waktu yang tidak disarankan untuk mengunggah foto ke Instagram adalah pukul 18.00 dan 21.00 WIB.

Dijelaskan pula bahwa mengunggah foto sebaiknya dilakukan di luar jam kerja. Ini dilakukan untuk memastikan para followers Anda akan melihatnya. Bila ingin mengunggah di hari kerja atau weekdays, disarankan Anda bisa mengunggah di hari Rabu dan Kamis. Serta hindari mengunggah foto atau video di hari Minggu.

(hel)