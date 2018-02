PESONA Iqbaal Ramadhan dan Vanesha Prescilla di film terbaru mereka Dilan 1990 terus membara. Mereka berdua pun terlihat semakin kompak dan banyak warganet yang baper dibuat oleh keromantisan dua remaja ini.

Film Dilan 1990 seperti virus bagi banyak orang, khususnya mereka yang menyukai film bernuansa romantis. Perlu Anda tahu, dari penayangan pertamanya pada 25 Januari 2018 hingga sekarang, film produksi Falcon ini sudah menembus angka penonton 4 juta!

Selain filmnya yang cukup menyita perhatian, sosok Dilan dan Milea pun mendapat tempat khusus di hati banyak netizen. Dan baru-baru ini media sosial digemparkan oleh video dua remaja tersebut berpelukan di sebuah ruangan. Video tersebut pun menuai banyak komentar.

Video yang dipublish oleh Falcon di Youtube tersebut memang sengaja disebar dengan maksud memberikan informasi kepada pencinta film Dilan 1990 bagaimana produksi di balik layar film tersebut. Tapi, reaksi yang diterima malah di luar ekspektasi. Netizen malah baper nggak ketolongan!

Sebab, di video tersebut Dilan yang diperankan oleh Iqbaal sedang melakukan adegan berpelukan dengan Milea yang tak lain adalah Vanesha. Adegan ini pun dianggap cukup romantis oleh banyak orang, apalagi saat Dilan berusaha untuk memeluk Milea yang tampak cantik dengan kaos lengan panjang hitamnya.

Jika dikulik lebih jauh, sebetulnya video berdurasi 3 menit 15 detik itu adalah proses pembangunan chemistry atau kedekatan antara Iqbaal dengan Vanesha. Sebab, bagaimana pun mereka mesti berakting layaknya pasangan muda yang dimabuk asmara.

Sementara itu, terkait dengan respon warganet, kebanyakan dari mereka merasa baper. Seperti yang dicuitkan Aurora Savannah, "Ini parah! Nggak kuat liatnya! Maaf Falcon saya nggak bisa liat TTM... Karena nggak bisa move on dari Dilan dan Milea. Nggak bisaaaa!!!"

Lalu, ada juga Ifhaa Mochi, "Eye to eye. Deeper and deeper. Makasih, ya, Falcon :( Sayang banget sama pasangan ini." Kemudian, Guntur Wibowo berharap bisa memerankan Dilan, "Saya jadi stuntmannya deh buat adegan ini. Take 10 kali rugi rugi deh nggak apa-apa," pintanya di kolom komentar.

(ren)