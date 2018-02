TIDAK dipungkiri, sebagian orang memang memilih untuk berbelanja bahan-bahan memasak di supermarket ketimbang di pasar tradisional selain karena lebih nyaman, juga diutamakan dengan alasan faktor kebersihan.

Akan tetapi, bukan berarti ketika berbelanja bahan-bahan masakan di supermarket lalu kita bisa menjadi lengah dan asal hanya karena menyakini dengan sangat bahwa segala produk yang dijual di supermarket tersebut sudahlah aman dan bersih. Sebab, pada dasarnya hati-hati dan waspada ketika membeli, sepatutnya memang diterapkan di mana saja, baik itu ketika berbelanja di supermarket ataupun pasar lokal setempat.

BACA JUGA:

Jika tidak berhati-hati, tidak menutup kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan bisa menimpa kita. Salah satu contohnya seperti yang dialami oleh Pat Bateman, wanita berusia 60 tahun satu ini. Di mana sebagaimana diwarta Thedailymeal, Selasa (6/2/2108) Pat yang kala itu sedang menyuapi makan siang kepada cucu perempuannya yang baru berusia 2 tahun, disebutkan menemukan seekor tikus di dalam bungkusan sayuran beku yang ia beli dari supermarket Aldi.

Lebih lanjut dijelaskan, bangkai tikus tersebut berbentuk setengah bangkai yang diduga membeku bersama di tengah-tengah makanan. Mengalami hal ini, Pat mengaku sangat terkejut.

"Kemasan itu sudah hampir kosong, itulah mengapa aku melihat sesuatu yang aneh di dasar bawah kemasan. Aku bahkan tidak mempercayai penglihatanku sendiri, ketika aku menarik mengeluarkannya, itu tampak seperti setengah ekor tikus dan ada bulunya," ujar Pat kepada media The Sun.

Selain sangat terkejut, lebih buruknya Pat juga mengaku merasakan sakit fisik setelah menemukan bangkai tikus tersebut, apalagi menyadarinya bahwa ia dan cucunya sudah memakan sayuran itu hingga hampir habis satu kemasan.

"Dan yang lebih parahnya lagi, aku menyuapi cucu perempuanku yang termuda dengan itu," tambah Pat.

Mengalami hal ini, kepada The Sun, Pat mengungkapkan dirinya sebagai konsumen langsung menghubungi pihak supermarket Aldi untuk mengajukan komplain. Di mana kemudian ia ditawari kompensansi sebesar 30 Euro untuk dibelanjakan di supermarket Aldi, yang kemudian nilai penawarannya menjadi naik hingga 500 Euro atau sekira kurang lebih Rp8,4 juta setelah Pat mengirimkan foto penemuan hewan pengerat tersebut ke kantor Aldi. Namun, Pat sendiri disebutkan menolak menerima kompensasi tersebut, karena dia merasa pemberian kompesasi yang ditawarkan itu tidaklah cukup.

BACA JUGA:

Sementara itu, mengenai kasus ini sendiri, pihak supermarket Aldi telah merespon komplen yang diajukan oleh Pat dengan mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan menarik produk sayuran beku tersebut.

"Merespon komplain dari Nyonya Pat Bateman, kami menarik, menghapus produk ini dari penjualan untuk mencegah masalah lebih lanjut. Kami juga telah menangguhkan semua pesanan dari situs produksi ini sementara kami menyelidiki masalah ini," bunyi pernyataan supermarket Aldi.

Soal penarikan produk sayuran beku ini, menurut laporan The Sun, pihak supermarket Aldi telah menarik sekitar 38.000 kantung, 38.000 pound atau sekira 17.236 kilogram produk Four Seasons Mixed Vegetables yang dikemas di fasilitas pemasok di Belgia. Sementara itu, hingga berita ini dilansir, pihak The Daily Meal menyebutkan pihaknya telah menghubungi pihak Aldi untuk komentar lebih lanjut.

(ndr)