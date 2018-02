DI zaman sekarang, banyak orang berfikir kuliner nusantara sudah tak lagi dihati masyarakat. Munculnya berbagai macam kuliner kekinian banyak mengundang opini publik tentang kurang eksisnya kuliner nusantara.

Tapi tidak bagi Sisca Soewitomo yang merupakan salah satu pakar kuliner Indonesia. Menurutnya, sekarang ini makanan kekinian tak bisa dipungkiri kepopulerannya. Bahkan ketika makanan itu dirasa unik, penggemarnya langsung banyak dan tak jarang antreannya sampai mengular.

"Karena saya juga punya cucu, dan cucu saya sering minta makanan yang kekinian dong nek! Gitu katanya" Ujar beliau disela-sela acara Peluncuran Program Regenerasi Pelestarian Warisan Kuliner Nusantara oleh Kecap Bango.

Namun Ia berpendapat jika makanan kekinian itu tidak berinovasi, tentu saja populernya hanya bersifat sementara. Beda dengan makanan otentik Indonesia. Bumbu dan rempah yang digunakan sangat khas sehingga menghasilkan cita rasa tersendiri yang merupakan identitasnya.

Buktinya, orang-orang luar negeri justru lebih suka dengan rasa dan aroma masakan Indonesia. Kata mereka, rempahnya itulah yang membuat makanan Indonesia terasa lezat.

"Kita hanya harus berkata lantang, try the lovely taste of Indonesia" tambahnya lagi.

Sebagai penggiat kuliner, sejatinya jangan sampai makanan otentik Indonesia kalah populer dengan makanan kekinian itu. Coba sedikit berinovasi seperti sate yang diberi topping keju mozarella dan lain sebagainya. 

Dengan begitu, generasi muda jadi tak lupa bahwa sate merupakan makanan khas Indonesia, namun dengan kemasan yang berbeda. Sehingga mereka pun suka dengan rasanya.

"Yang terpenting, ketika baru memulai usaha kuliner, jangan takut tersaingi sama usaha kuliner kekinian, buatlah sesuatu yang istimewa dan enak, jika memang enak orang akan kembali dan jangan lupa untuk memasak dengan hati, karena kalau kita bete goreng telur pun bakal gosong!" ungkap beliau di penghujung sesi wawancara.

